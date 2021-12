Deux cadeaux de Noël pour Garrison Mathews : un vrai contrat et un surnom prestigieux

Passé par les Wizards dans le passé, Garrison Mathews est le grand gagnant de cette première partie de saison puisque son « two-way contract » s’est transformé en un contrat de huit millions de dollars sur quatre ans ! C’est le premier « two-way contract » à décrocher un vrai contrat cette saison, et même si la première saison est uniquement garantie, c’est la preuve qu’on peut percer en NBA sans être drafté ou en passant par la G-League.

« Cela transmet un bon message » estime Stephen Silas, l’entraîneur des Rockets. « C’est un message qui montre que nous sommes sur la même ligne sur le plan de l’organisation entre notre équipe de G-League et notre équipe des Rockets. C’est valable pour Garrison. C’est aussi valable pour Trevelin Queen, qui était au camp d’entraînement l’année dernière et qui a bien joué avec les Vipers cette année et qui est maintenant en « two-way contract ». Cela en dit long sur l’organisation et sur le bon travail que Mahmoud (Abdelfattah, l’entraîneur de Rio Grande Valley) effectue avec les Vipers. Cela vous montre où nous en sommes en tant que groupe. Si vous jouez bien, vous aurez une chance. Garrison est heureux d’être passé de la situation dans laquelle il se trouvait cet été à un contrat sur le long terme avec nous. Nous lui avons donné une chance, mais il l’a méritée. C’est le message : on peut avoir ce qu’on mérite. C’est ce qu’il a fait. »

« Je n’aurais pas été capable d’y arriver sans les gens qui m’entourent »

Bon shooteur, encore irrégulier, Garrison Mathews a profité des absences de Jalen Green et Kevin Porter Jr. pour se révéler avc 12.5 points de moyenne sur la saison et même 14.6 points par match quand il est titulaire. Auteur de beaux cartons à 3-points, il a même gagné un beau surnom : « Gary Bird » ! C’est un étudiant de Texas A & M qui en est l’auteur, et les commentateurs des matches des Rockets ont décidé de le reprendre.

« Le chemin a été long… et il a fallu beaucoup de travail, et beaucoup de gens m’ont permis de rester concentré » témoigne Garrison Mathews. « Je n’aurais pas été capable d’y arriver sans les gens qui m’entourent. Je suis très privilégié et très reconnaissant d’obtenir cette chance. »

Il y a deux mois, Garrison Mathews signait tout juste son « two-way contract » après avoir été coupé par les Celtics. Le chemin est long et accidenté, mais tout peut aller très vite ensuite.

Garrison Mathews Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 WAS 18 13 42.9 41.3 91.2 0.3 1.0 1.3 0.6 1.8 0.4 0.4 0.1 5.4 2020-21 WAS 64 16 40.9 38.4 88.4 0.3 1.1 1.4 0.4 1.7 0.5 0.2 0.1 5.5 2021-22 HOU 16 29 42.8 36.2 80.0 0.7 2.8 3.5 0.6 2.9 0.7 0.4 0.4 12.3 Total 98 18 41.8 38.1 86.8 0.3 1.4 1.7 0.5 1.9 0.5 0.2 0.2 6.6

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. En 2021, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.