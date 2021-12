Quand la Question de Reebok rend hommage à la Draft de 1996

La « Question » est déjà de retour à l’occasion d’une collaboration avec « Concepts » pour présenter coloris multicolore détonnant qui fait honneur à la Draft de 1996, parmi les plus exceptionnelles de l’histoire, avec Allen Iverson comme premier choix.

Sur ce coloris, on retrouve les couleurs des différents franchises qui ont eu la main heureuse lors de cette Draft, On retrouve le vert des Celtics (Antoine Walker) et des Bucks (Ray Allen) avec également du violet et du jaune, les couleurs des Lakers qui ont récupéré Kobe Bryant cette année-là. Le « Black Mamba » avait à l’origine été drafté par les Hornets, ce qui explique sans doute la présence de bleu clair au niveau du talon. On distingue même le visage de Stephon Marbury, qui avait quant à lui atterri à Minnesota, sur la semelle intérieure !

On retrouve également le 9 et le 6 au niveau du talon (pour 1996) à la place du numéro 3 habituel de « The Answer ». Le logo « Q » sur le haut du talon est remplacé par un « C » en clin d’oeil à « Concepts ».

La « Concepts x Reebok Question 1996 NBA Draft » est attendue pour 2022. Le prix n’a pas encore été communiqué.

(Via SneakerNews)

—

