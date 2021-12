Sean Marks justifie le choix des Nets de réintégrer Kyrie Irving

Alors que Brooklyn avait fait un choix clair en début de saison en écartant Kyrie Irving, qui refuse de se faire vacciner contre le Covid-19 et ne peut donc pas jouer au Barclays Center (ni au Madison Square Garden), les Nets ont changé de position… à cause des nombreuses contaminations au sein de l’effectif.

« L’environnement général a drastiquement changé, comme nous le savons tous », a détaillé Sean Marks, le GM. « Je suis venu à la salle aujourd’hui et il y a différentes queues pour se faire tester, avec peut-être 200 à 300 personnes qui attendent. L’environnement a changé. Le Covid a touché l’équipe et la société en général, donc ça a tout modifié. Nous sommes aussi conscients de devoir gérer la charge globale de nos joueurs, au fil de la saison. Certains de nos joueurs ont dû beaucoup jouer, et nous devions regarder ce qui était le mieux pour l’équipe. »

Pour le dirigeant, le choix d’écarter Kyrie Irving était basé sur « la continuité » mais il n’y a actuellement aucune continuité avec toutes les contaminations, et le club ne peut juste plus se permettre de se passer d’un seul joueur de l’effectif, même si ce dernier ne peut jouer qu’à l’extérieur. Soit 24 matchs d’ici la fin de saison…

Quant à la vaccination du meneur, ça semble toujours être un sujet tabou à Brooklyn.

« Je n’ai pas parlé à Kyrie de son statut vaccinal », a répondu Sean Marks. « Je ne pense pas que c’est approprié en ce moment. Quand je l’ai vu, c’était pour créer des liens, forger notre relation et avoir des conversations sur la famille, parfois sur le basket et compagnie. Steve [Nash] a mentionné dans le passé qu’il avait parlé [à Irving], mais ils ne parlent jamais vraiment de basket. Nous essayons de maintenir une camaraderie. Quand il reviendra, je suis sûr qu’il aura ces conversations avec moi, Steve ou les joueurs. Mais je veux qu’il revienne au bercail, et nous aurons ces conversations à ce moment-là. »

« Je suis obligé de prendre des décisions. Je ne prends pas ces décisions tout seul… mais en substance, c’est la meilleure décision pour cette équipe à ce stade, en ce moment, et avec ce que nous devons gérer »

Le retour de Kyrie Irving n’est toutefois pas simple. Pour un joueur vacciné, le protocole sanitaire de la ligue indique qu’il doit rendre deux tests PCR négatifs à 24 heures d’intervalle pour retrouver l’entraînement après une absence. Pour un joueur non-vacciné, c’est cinq tests négatifs sur cinq jours consécutifs !

Et alors que le meneur venait de démarrer cette série de tests, on a appris qu’il était placé à l’isolement, et donc qu’un test avait été positif ou « non concluant »…

Dans ces conditions, et alors que Sean Marks et Steve Nash ont expliqué qu’ils devaient également voir où en était Kyrie Irving physiquement, puisqu’ils ne l’ont pas vu à l’entraînement depuis le « training camp », il semble extrêmement compliqué de revoir le meneur pour le « mini road trip » de Noël de l’équipe, qui affrontera les Blazers le 23 décembre, puis les Lakers et les Clippers les 25 et 27.

À terme, les Nets comptent toutefois sur Kyrie Irving pour soulager Kevin Durant en deuxième partie de saison.

« Notre objectif ici est de gagner », a conclu Sean Marks. « Notre objectif, en tant qu’organisation, en tant qu’équipe, en tant que GM, coach, joueurs… Tout le monde sait que l’objectif, c’est de gagner des matchs de basket. Et au bout du compte, nous sommes assis ici avec un roster qui a été décimé au cours des derniers jours. Et je suis obligé de prendre des décisions. Je ne prends pas ces décisions tout seul… mais en substance, c’est la meilleure décision pour cette équipe à ce stade, en ce moment, et avec ce que nous devons gérer. »