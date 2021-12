Un break de quatre jours qui arrive à point nommé pour Chris Duarte

Le rythme d’une saison régulière en NBA est généralement l’élément que les rookies appréhendent le plus avant de faire le grand saut. Pour ce qui est de Chris Duarte, le grand écart est total, puisque le bizuth des Pacers a déjà joué plus de matchs en deux mois (29) qu’il n’en avait joué avec Oregon pendant deux saisons !

Auteur d’un départ canon et responsabilisé par Rick Carlisle avant de sortir progressivement du cinq majeur, le Canado-Dominicain a commencé à ressentir de l’usure physique et mentale.

« On a déjà joué combien de matchs, 29 ? C’est fou pour moi. Les gens pensent que c’est facile, les gens pensent que c’est juste un jeu. Ça l’est, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de voyages, beaucoup de matchs, des « back-to-back ». Vous devez vraiment prendre soin de votre corps, avoir les bonnes personnes autour de vous afin de pouvoir rester concentré, rester sur le bon chemin », a-t-il déclaré.

Par chance, Indiana va bénéficier d’une mini-trêve de quatre jours et ne rejouera que mardi à Miami. L’occasion pour tout le monde ou presque d’observer un peu de repos.

Chris Duarte pourrait être celui qui en tire les plus gros bénéfices, en évitant par exemple de passer par le « Rookie Wall », ce mur qui stoppe net les rookies à bout de souffle vers janvier-février.

« Nous ne sommes pas encore arrivés à Noël, alors je ne peux qu’imaginer à quel point il est fatigué, mentalement et physiquement », a rappelé l’assistant et coach par intérim des Pacers, Lloyd Pierce, en l’absence de Rick Carlisle, à l’isolement. « Pouvoir s’asseoir pendant deux jours et ne pas penser au plan de jeu, ou prendre quelques tirs en sachant qu’il n’aura pas à courir en défense à poursuivre des adversaires, je pense que ça va être vraiment rafraîchissant. Certains gars se heurtent à un mur, mais parfois on peut l’éviter grâce à ce genre de pauses ».