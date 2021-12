L’histoire aura retenu que lors de son sacre au concours de dunks du All-Star Game 1997, Kobe Bryant portait des « Crazy 97 EQT ». Un détail qui n’a pas échappé à adidas qui va ressortir ce modèle en 2022.

Ce coloris est inspiré des couleurs des Lakers avec du « Purple » sur la partie en cuir de la tige, du noir et blanc sur l’empeigne extérieure en mesh assortie d’une pastille couleur « Gold », également présente sur la languette, avec les trois bandes en doré. Les semelles intermédiaires et extérieures sont respectivement en blanc et noir.

La « Crazy 97 EQT Dunk Contest sortira le 12 février prochain, soit 25 ans après le fameux « Dunk Contest » remporté par Kobe Bryant. Le prix est annoncé à 130 dollars.

(Via KicksOnFire)

—

