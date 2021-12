Déshydraté, Stephen Silas contraint de quitter le banc des Rockets en cours de match

Image peu commune en provenance du Rocket Mortgage FieldHouse. Alors que son équipe était déjà en mauvaise posture face aux Cavs, Stephen Silas a dû quitter le banc des Rockets pour rejoindre le vestiaire en fin de premier quart-temps. Le coach, qui n’est pas revenu par la suite, a reçu un traitement pour déshydratation, et le staff médical est resté à ses côtés.

En son absence, son assistant John Lucas, ancien coach des Cavs justement (2001-2003), a pris les commandes. Sans beaucoup de réussite puisque les Rockets ont perdu de 35 points…

« Il va bien, il va mieux, a rassuré Lucas en conférence de presse. On était en train de dériver lentement quand le coach est parti et on a perdu notre sang-froid dans les cinq minutes environ qui ont suivi. Ils nous ont eus à tous les niveaux. »

L’assistant estime que Stephen Silas pourra tenir son poste lors du match de la nuit prochaine, à savoir la réception des Knicks.