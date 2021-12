Khris Middleton touché au genou gauche

En plus de s’incliner au TD Garden, les Bucks ont perdu un joueur important dans la bataille, Khris Middleton. C’est lors d’une prise de position au rebond qu’il s’est effondré après être entré en collision avec son coéquipier Rodney Hood. Le joueur s’est relevé en grimaçant avant de quitter rapidement le parquet, direction les vestiaires.

Après la rencontre, le clan de Milwaukee s’est voulu rassurant, même s’il faudra attendre des examens complémentaires pour connaître la nature véritable de la blessure.

« Nous en saurons plus demain, mais je pense qu’il y a de l’espoir pour que ce ne soit pas grave. Mais il faut peser le pour et le contre et lui donner du temps », a réagi Mike Budenholzer après la rencontre.

Giannis Antetokounmpo a également fait part de son optimisme, même si, comme l’a rappelé Jrue Holiday, Khris Middleton est une personne qui ne montre pas ses faiblesses.

« Je n’ai pas vu l’action. Je l’ai juste vu boiter pour sortir du terrain. Je l’ai vu dans les vestiaires après le match, et je lui ai demandé s’il allait bien, et il m’a dit qu’il allait bien. J’espère qu’il va bien et qu’il sera prêt à jouer mercredi contre Indiana », a indiqué le « Greek Freak ».

Cette mauvaise nouvelle est toutefois accompagnée d’un retour au jeu puisque Donte DiVincenzo, de retour d’une blessure à la cheville, devrait pour sa part faire son retour mercredi face aux Pacers.