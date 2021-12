D’Angelo Russell de retour, les Wolves se relancent

Bouillants sur la fin du mois de novembre (sept victoires en huit matchs), au point de retrouver un bilan équilibré, les Wolves sont depuis retombés dans le rang, concédant cinq défaites d’affilée pour commencer décembre.

Pas gâtés sur le plan physique, les joueurs de Minneapolis ont notamment dû se passer, coup sur coup, de leurs deux titulaires aux postes 1/2 : D’Angelo Russell et Patrick Beverley. Mais, cette nuit, ils étaient enfin alignés ensemble dans le « backcourt » de leur équipe. Une première depuis le 24 novembre.

Et leur apport a été essentiel pour la franchise du Minnesota, qui s’est imposée à Portland. En particulier celui de D’Angelo Russell qui, même s’il n’a pas été aussi précieux en défense que Patrick Beverley (Damian Lillard a terminé avec 5 pertes de balle, à 5/17 aux tirs et 3/14 à 3-points), s’est montré terriblement décisif dans l’Oregon.

Principalement dans le « money-time », avec ses deux paniers à 3-points inscrits pour instiguer ce « run » décisif de 14-4, sur 3 minutes 30, mais également avec sa capacité à créer du jeu pour ses coéquipiers et à se créer son propre shoot. « Il nous est nécessaire, compte tenu de son QI basket, de son leadership et de tout ce qu’il apporte, soir après soir », estimait d’ailleurs Anthony Edwards, après la partie.

« Il a été fantastique », ajoutait Karl-Anthony Towns. « Il a mis de gros shoots quand nous en avions besoin. [Les Blazers] ont ajusté leur défense dans le dernier quart-temps et, nous, nous avons donné la balle au joueur qu’il fallait. »

Décisif en attaque et en défense

Menés de 7 points (93-100) au milieu du quatrième quart-temps, les Wolves, parfois un peu perdus dernièrement, en l’absence de D’Angelo Russell, ont trouvé les ressources pour renverser les Blazers. Et le côté « clutch » de leur meneur All-Star a fait la différence, lui qui adore toujours autant prendre ses responsabilités, dans les moments chauds.

« J’ai eu le ballon et j’ai mis mes shoots. C’est aussi simple que ça », résumait-il, sobrement, concernant son joli « money-time ».

D’autant que, une fois n’est pas coutume, D’Angelo Russell s’est également distingué avec sa défense, et notamment son sens de l’anticipation, comme lorsqu’il a intercepté une passe de Norman Powell, à 1 minute 30 de la fin.

« Je l’ai vu jeter un coup d’oeil dans le corner et je savais que [Damian Lillard] était là, donc je me suis simplement précipité dans cette direction. La passe était mauvaise et j’ai réussi l’interception », racontait l’ancien des Lakers et des Nets.

« Il possède de très bons instincts en défense, surtout quand il n’a pas le ballon », jugeait de son côté son coach, Chris Finch. « Il est vraiment bon lorsqu’il s’agit de se situer au bon endroit. […] « J’ai trouvé qu’il avait vraiment, vraiment bien géré cette fin de rencontre. »

Reste à ce que ce succès, combiné au retour de D’Angelo Russell, permette aux Wolves de repartir du bon pied, eux qui se classent actuellement 9e de la conférence Ouest, avec un bilan de 12 victoires et 15 défaites. À un match et demi de la 8e place, occupée par les Nuggets.