JaVale McGee, l’assurance tous risques de Phoenix

Sans Deandre Ayton, Dario Saric et Frank Kaminsky, le secteur intérieur des Suns se retrouvait particulièrement affaibli cette nuit, face aux Celtics. Sauf que les finalistes NBA en titre, privés en prime de Devin Booker, ont notamment pu compter sur le superbe apport de JaVale McGee pour dominer sans trembler, et collectivement, la franchise du Massachusetts.

En seulement 26 minutes de jeu, le pivot de 33 ans a ainsi compilé 21 points, 15 rebonds et 2 contres, à 9/16 aux tirs. Démontrant une nouvelle fois qu’il était la parfaite doublure de Deandre Ayton, puisqu’il répond pour le moment toujours présent en l’absence du Bahaméen.

« Beaucoup de joueurs ont élevé leur niveau de jeu », estimait Jae Crowder, à propos de la rencontre de cette nuit. « Lui, il a été énorme. Nous avons quelques joueurs absents en ce moment et pouvoir obtenir cet apport de sa part, dans un rôle de titulaire, c’était crucial pour nous. Il a fait un excellent travail. »

En sept matchs en tant que titulaire cette saison, JaVale McGee tourne désormais à 13.3 points, 8.6 rebonds et 1.3 contre de moyenne (en 21 minutes). Le tout à des pourcentages de réussite de 62% aux tirs et 77% aux lancers. Surtout, Phoenix n’a jamais perdu avec le récent médaillé d’or olympique dans son cinq de départ.

« Je suis fier de pouvoir être extrêmement efficace sur les minutes que l’on me donne », expliquait après coup le « catalyseur » des Suns, à en croire les mots de son coach Monty Williams. « Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pour les pivots de cette équipe, si le travail est fait correctement. »

Un renfort de poids pour la raquette de Phoenix

Parfaitement servi par Chris Paul sur « pick-and-roll », décidément maître dans l’art de mettre en valeur les différents intérieurs qu’il côtoie, mais également très actif au rebond offensif et présent en couverture défensive, JaVale McGee revit dans l’Arizona, après une dernière saison plus compliquée à Cleveland puis Denver.

Preuve de la confiance qui l’habite, le triple champion NBA s’est carrément permis d’inscrire, spontanément, le 11e tir à 3-points de sa carrière ! Une réussite primée rendue possible par le fait que Boston a décidé de densifier sa raquette au fil des minutes, pour limiter l’influence de l’ancien joueur des Warriors et des Lakers.

« J’essaie de ne pas être trop frustré quand je ne peux pas accéder au cercle », racontait simplement le principal intéressé, concernant l’attention qu’il crée chez les défenseurs, sur « pick-and-roll ». « Mais, quand le ballon passe au-dessus de ma tête et que ça amène un 3-points, je me dis : ‘J’y ai contribué’. C’est comme une ‘hockey-assist’ pour moi. […] Il faut toujours chercher à connaître le jeu et comprendre comment peser dessus, même si vous ne captez pas de rebond, vous ne réussissez pas de passe décisive ou vous ne marquez pas de points. Je garde toujours cet état d’esprit. Si je pose un écran, que je roule vers le cercle et qu’un 3-points est inscrit, je me dis : ‘Ok, j’ai rendu ça possible, car j’ai bougé de manière dynamique’. »

Et au regard de l’excellent travail abattu dans la peinture par l’expérimenté JaVale McGee, depuis sa signature à Phoenix, certains fans de la franchise doivent peut-être regretter de ne pas avoir pu compter sur lui, quelques mois plus tôt, face aux Bucks. Des Bucks qui s’étaient régalés dans la raquette, avec notamment Giannis Antetokounmpo, quand Deandre Ayton se reposait.

« Si j’avais été transféré ici, plutôt qu’à Denver, nous aurions probablement terminé champions », juge justement le vétéran, quand on l’interroge sur les dernières Finals.