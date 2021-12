Le MVP de la nuit | James Harden retrouve ses armes

James Harden n’a pas encore totalement récupéré de sa blessure aux ischio-jambiers de la fin de saison dernière, et surtout il doit encore s’adapter aux nouvelles règles de la NBA, l’ancien du Thunder et des Rockets s’étant fait une spécialité, pendant des années, de piéger les défenseurs à 3-points ou en pénétration.

Les gestes « non naturels » étant désormais interdits par la ligue, et les défenses pouvant être plus physiques sur les drives, « The Beard » a perdu beaucoup d’efficacité, et son adresse s’en ressent cette saison.

Il y avait un autre problème pour James Harden dans ce début de saison aux Nets : l’absence d’un joueur capable de jouer le alley-oop sur le pick-and-roll, ce qui limitait ses options lorsqu’il rentrait dans la raquette. Le retour de Nic Claxton, après de longues semaines à se soigner, est donc une excellente nouvelle pour le créateur.

« Il nous offre une dynamique différente », a admis le MVP 2018 sur son pivot, 6 points et 9 rebonds en 21 minutes. « Les adversaires faisaient du bon travail en fermant la raquette, parce qu’elles n’avaient pas à avoir peur, défensivement, que quelqu’un parte dans leur dos. Avec le retour de Nic, les défenses doivent s’étirer à nouveau et les lignes de pénétration réapparaissent. Il a fait un bon travail pour courir et même si je suis sûr qu’il était un peu fatigué, plus il sera sur le terrain et plus il récupèrera physiquement, et plus notre équipe sera dangereuse. »

James Harden note également que Nic Claxton permet à son équipe de davantage « switcher » défensivement car il peut, contrairement à LaMarcus Aldridge ou Blake Griffin, tenir les extérieurs adverses en un-contre-un.

Ravi de retrouver celui qui pourrait être son nouveau Clint Capela, James Harden a ainsi brillé face aux Mavericks, avec 23 points à 7/13 au tir dont 3/6 de loin, 12 passes et 9 rebonds (mais 5 pertes de balle). Servant LaMarcus Aldridge sur le pick-and-pop, Nic Claxton sur le pick-and-roll et décalant ses shooteurs comme Patty Mills, tout en attaquant Luka Doncic dans le « money time » pour plier le match, il a livré une prestation efficace et complète.