Ime Udoka pas inquiet du gros temps de jeu de Jayson Tatum

La saison passée, Jayson Tatum faisait partie des dix joueurs (9e avec 35.8 minutes précisément) qui passaient le plus de temps sur les parquets en moyenne. Cette saison, il fait encore mieux avec 36.5 minutes par match.

L’ailier de Boston possède tout simplement le deuxième temps de jeu de la ligue, derrière Fred VanVleet, et il n’a manqué aucun match des Celtics jusqu’à maintenant. Pas de risque de surchauffe ?

« Je ne trouve pas que 36 minutes, c’est nécessairement trop », estime Ime Udoka pour Mass Live. « Comme Jaylen Brown a été beaucoup absent, on doit s’appuyer davantage sur Tatum. Avec les six prolongations, son temps de jeu a évidemment augmenté. Mais il s’en sort bien. »

Pas d’inquiétude donc pour le coach, qui n’hésite pas à laisser son jeune joueur (23 ans) longuement sur les terrains.

« J’ai croisé beaucoup de monde dans ma carrière, mais je n’ai jamais vu un joueur de son âge prendre autant soin de lui-même, se préparer ainsi », poursuit l’ancien assistant des Spurs et des Nets. « Il passe son temps à la salle d’entraînement. Il fait attention à lui donc ce n’est pas un hasard s’il peut jouer ces minutes à haut niveau. Son professionnalisme est énorme et s’il peut jouer autant, c’est à mettre à son crédit. »

Et si tout n’est pas encore parfait, notamment en matière d’adresse, Jayson Tatum monte en puissance au fil des semaines. Depuis dix matches, il tourne à 27.5 points de moyenne à 43% de réussite au shoot, après avoir commencé la saison avec seulement 23.5 unités à 38% au tir.

« Il a bien remarqué qu’il manquait des tirs en début de saison et qu’on aimait qu’il pénètre », analyse Ime Udoka. « Il a de la réussite quand il va vers le cercle, qu’il shoote des lancers. Ça ouvre des espaces pour lui et pour les autres. On aime cet équilibre, entre jeu au poste, pick-and-roll et isolation. Et on aime aussi le voir agressif. »