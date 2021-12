Kemba Walker a des doutes sur son avenir aux Knicks

Mis au ban(c) par Tom Thibodeau lundi dernier, Kemba Walker ne s’était pas encore exprimé sur cette mise à l’écart. Signé cet été pour être le meneur titulaire, et alors que les Knicks avaient pris un très bon départ, l’ancien All-Star a été le premier fusible à sauter. Ses problèmes défensifs et son manque de rythme ont convaincu son coach qu’il n’était pas l’homme de la situation, et le voilà donc scotché au bout du banc.

« C’était difficile évidemment car je suis un compétiteur. J’aime jouer au basket » a-t-il réagi après l’entraînement de lundi. « J’aime être sur le terrain, et c’est la première fois que ça m’arrive dans ma carrière, quel que soit le niveau. Mais au final, j’ai du respect pour Coach Thibs et sa décision. Cela n’a pas dû être facile, mais c’est son choix. Je n’ai pas d’autre choix que de vivre avec. »

Loué de tous pour ses qualités humaines, que ce soit aux Hornets ou aux Celtics et aujourd’hui aux Knicks, Kemba Walker prend son mal en patience, et il la joue collectif. « J’ai toujours été quelqu’un qui pense à l’équipe d’abord. Ce n’est pas de moi qu’il s’agit, mais de l’équipe. Si le coach estime que ça va améliorer l’équipe, alors OK. Je vais être là pour mes coéquipiers, et je suis là pour être utile par tous les moyens. »

À un journaliste qui lui demande s’il est prêt à devenir remplaçant aux Knicks, ou s’il préfère être titulaire ailleurs, il avoue ses doutes. « Je ne suis pas sûr… On verra… Je n’en sais rien… »

En attendant d’en savoir plus, il garde le sourire car il prend à coeur son rôle de modèle pour les plus jeunes.

« Je pourrais être énervé. Je pourrais être déçu » rappelle Kemba Walker. « Mais au final, il y a des jeunes ici qui m’admirent. Je suis sûr qu’ils voulaient voir comment j’allais réagir. N’importe quel joueur de mon équipe peut se retrouver dans la même situation. Peut-être que je peux être un modèle à cet égard. C’est difficile, mais au bout du compte, il ne s’agit pas de moi. Je suis d’abord un gars qui pense au collectif, je l’ai toujours été et vous pouvez demander à tous ceux avec qui j’ai joué. J’ai toujours été un joueur d’équipe avant tout. J’aime être entouré de mes coéquipiers. Je vais les encourager jusqu’à ce que je n’en puisse plus. C’est de ça qu’il s’agit. »