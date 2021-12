Covid-19 : la NBA renforce son protocole sanitaire

Il y a actuellement plus d’une dizaine de joueurs à l’isolement, dans le cadre du protocole sanitaire de la NBA lié au Covid-19, et la ligue durcit donc ses règles, en demandant aux basketteurs et à tous ceux qui gravitent autour d’eux de recevoir une dose de vaccin supplémentaire d’ici le 17 décembre.

Selon The Athletic, la NBA a ainsi annoncé que les joueurs qui n’auraient pas reçu cette dose de vaccin supplémentaire contre le Covid-19 à cette date seront testés tous les jours, comme s’ils n’étaient pas vaccinés.

Pour les membres des staffs, c’est encore plus contraignant puisque ceux qui n’auront pas reçu cette dose « boost » le 17 décembre ne pourront plus s’approcher à moins de cinq mètres des joueurs.

Limiter l’impact des réunions de famille

Déjà privé de Coby White, Billy Donovan a également perdu Javonte Green, contaminé par le Covid-19 et donc placé à l’isolement. Le coach des Bulls n’est donc pas surpris que la ligue tente d’enrayer la hausse des contaminations, surtout dans ces périodes de fêtes où les risques sont plus importants avec les réunions familiales.

« C’est en train de se produire », explique ainsi l’entraîneur. « Je ne pense pas qu’il y ait de doute à ce sujet. Il va y avoir, à mon avis, des politiques plus strictes que lors du début de la campagne. Il y a Thanksgiving, puis Noël et le Nouvel An… Les gens se retrouvent en famille. La tendance actuelle est d’être un peu plus stricte.

L’ombre du Covid-19 plane donc toujours en NBA, qui est loin d’un retour à la normale.

« Il y avait manifestement de l’espoir et de l’optimisme quant au fait qu’on avait passé le plus dur à l’approche de la saison », conclut Billy Donovan. « Ce n’est certainement pas le cas. Mais nos gars ont bien géré la situation. Il y a beaucoup de désagréments, les choses peuvent devenir frustrantes et pénibles alors que vous vous inquiétez de savoir si vous êtes infecté et si vous êtes en bonne santé, que vous avez quelques coéquipiers et des gars dans l’équipe qui ont été testés positifs, donc je suis sûr que certaines de ces choses passent par l’esprit de ces gars. »