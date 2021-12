Les Warriors sont tombés dans le piège classique

Un Warrior averti n’en vaut pas deux… Quelques heures avant l’entre-deux de la rencontre face aux Spurs, Steve Kerr avait prévenu ses joueurs. « C’est le match piège classique. Ce sera une question d’énergie et de capacité à se concentrer. On devra trouver de l’énergie après le match d’hier. »

Cela arrive que les plus grandes équipes se relâchent après une belle performance. La nuit précédente, les coéquipiers avaient mis fin à la série de 18 victoires de suite des Suns, et ils recevaient, en back-to-back, des Spurs en reconstruction. A priori, un match facile à domicile. Mais… ils sont donc tombés dans le piège.

« Les Spurs ont très bien joué. Ils nous ont pris à la gorge dès le début. Ils ont débuté en jouant bien, ils avaient une tonne d’énergie, et ils nous débordés » explique Steve Kerr. « J’ai eu l’impression que toute l’équipe, et pas uniquement Steph, était un cran en dessous. Cela fait partie de la NBA, de gérer le calendrier, et d’essayer de trouver l’énergie pour gagner un match. »

Même s’il n’y a pas de « victoire morale » pour Damion Lee, le coach des Warriors retient la réaction d’orgueil de ses joueurs lorsqu’ils étaient menés de 19 points à une minute de la fin du 3e quart-temps, et qu’ils vont enchaîner par un 30-8 pour carrément prendre les commandes du match !

« Plus que tout, je suis fier de la réaction de nos gars. Nous avons eu du mal à nous mettre en route, mais le fait que nos gars se soient donnés une chance en deuxième mi-temps avec cette compétitivité est révélateur du caractère de l’équipe et de nos joueurs. »

Pour Gregg Popovich, évidemment fier de la maitrise de ses joueurs dans le « money time », cette réaction des Warriors est le signe que Steve Kerr a entre les mains une formation capable de jouer le titre.

« Ils ont vraiment montré qu’ils avaient l’étoffe d’un champion en revenant et en donnant le maximum comme ils l’ont fait. On a pu voir pourquoi c’était une franchise unique, et pourquoi ce sont des joueurs du calibre d’un champion NBA. Il n’y a pas que le talent, il y a aussi tout le reste » conclut le technicien texan.