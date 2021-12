Nic Claxton de nouveau disponible pour les Nets

Pour la première fois depuis la fin octobre, Nic Claxton ne figure pas sur la liste des blessés des Nets. Le New York Post rapporte en effet que le jeune intérieur, qui s’est récemment entraîné avec les Long Island Nets, est disponible pour le match de la nuit prochaine, avec la réception des Wolves.

On rappelle que le jeune pivot a disparu des radars pendant plus d’un mois, la faute à une mystérieuse maladie que le club n’a pas voulu dévoiler, précisant toutefois qu’il ne s’agissait pas du Covid-19. « Je me remets en condition. Je suis tombé malade, j’ai perdu beaucoup de poids », décrivait-il il y a une dizaine de jours.

En son absence, Steve Nash a remodelé la répartition des minutes dans sa raquette. Blake Griffin n’est plus utilisé tandis que LaMarcus Aldridge a récupéré la place de titulaire et que James Johnson a été davantage responsabilisé.

À voir comment le coach de Brooklyn compose avec ce retour, d’autant que le pivot avait disputé les trois premières rencontres de la saison en tant que titulaire.