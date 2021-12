Gary Clark rebondit à La Nouvelle-Orléans

En raison de la suspension pour dopage (25 matchs) de Didi Louzada, les Pelicans ont une place qui s’est libérée dans leur effectif. Un strapontin qu’ils ont décidé d’offrir au vétéran Gary Clark, ancien des Rockets et du Magic, qui a signé un contrat non garanti sur la saison en cours.

De retour en G-League cette saison au sein de la toute première équipe mexicaine des Capitanes, Gary Clark tourne à 14 points, 7 rebonds et plus d’une interception par match, avec notamment une pointe à 31 unités réussie face à Rio Grande Valley. À 27 ans, l’ancien de l’université de Cincinnati a déjà bien bourlingué avec notamment des passages éclairs chez les Nuggets et les Sixers la saison dernière.

À NOLA, il aura une nouvelle chance de se faire une place dans un effectif NBA avec ses qualités défensives et son expérience, alors que les Pelicans se dirigent tout droit vers la « lottery »…