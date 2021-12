Stats & Highlights | On n’arrête plus les Rockets, les Clippers dans le dur

Derrière les Suns et les Bucks, les Rockets possèdent la meilleure série de la ligue. Qui l’eût cru il y a dix jours ! La franchise texane reste ainsi sur quatre succès de rang et le dernier contre Oklahoma City a été arraché sans des joueurs importants.

Des joueurs capitaux, c’est ce qu’il manque à Denver en ce moment et pour encore quelques mois. Les Nuggets chutent donc à Orlando. Les Mavericks, eux, ont écrasé les Pelicans. Enfin, troisième revers de rang pour les Clippers, bien en peine depuis quelques semaines.

Orlando – Denver : 108-103

Malgré une armée d’absents, les Nuggets ont bien commencé, avant de s’écrouler. Après une première mi-temps maîtrisée et avec une avance de 16 points à la pause, ils pouvaient s’imaginer repartir de Floride avec une victoire.

Sauf que la défense va céder petit à petit (66 points encaissés dans la raquette) et le retour de Cole Anthony (24 points) va porter les Floridiens vers la victoire. Les frères Wagner, Franz et Moritz, seront également précieux pour remporter la seconde période de 21 points et enfin mettre un terme à leur série de sept défaites.

Magic / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 33 6/9 1/1 2/2 0 3 3 5 2 3 3 1 +8 15 21 W. Carter Jr. 33 8/11 1/3 1/1 1 7 8 0 3 0 1 0 +1 18 22 M. Bamba 27 4/9 1/6 0/0 0 6 6 2 2 0 1 2 +8 9 13 C. Anthony 37 10/21 1/5 3/3 0 8 8 7 2 0 1 0 +7 24 27 G. Harris 35 4/10 1/4 2/2 0 1 1 3 2 3 1 1 +8 11 12 C. Okeke 21 1/3 0/2 2/2 0 3 3 2 2 0 2 1 -3 4 6 M. Wagner 15 5/8 0/2 2/3 0 2 2 1 0 1 1 0 +4 12 11 R.J. Hampton 12 2/3 0/1 1/4 0 4 4 2 0 1 0 0 -2 5 8 T. Ross 23 4/7 1/3 1/2 0 4 4 4 1 0 2 1 -5 10 13 M. Mulder 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 Total 44/81 6/27 14/19 1 38 39 26 15 8 12 6 108 Nuggets / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Green 29 2/5 2/3 3/4 0 1 1 3 4 0 1 1 -3 9 9 A. Gordon 38 7/12 1/5 2/4 0 8 8 3 2 0 1 0 0 17 20 W. Barton 32 5/13 2/6 2/2 0 4 4 3 2 0 2 0 -4 14 11 N. Jokic 36 7/19 0/5 4/5 1 14 15 7 1 1 5 0 +2 18 23 M. Morris 34 10/15 1/5 1/2 0 2 2 2 1 0 3 1 -3 22 18 J. Green 12 2/5 0/2 0/0 0 1 1 0 2 1 0 1 -7 4 4 Z. Nnaji 18 3/3 2/2 1/2 0 1 1 0 3 0 1 1 -2 9 9 F. Campazzo 27 2/3 1/1 2/2 0 2 2 4 3 2 0 0 -6 7 14 M. Howard 14 1/5 1/5 0/0 0 1 1 0 1 1 1 0 -2 3 0 Total 39/80 10/34 15/21 1 34 35 22 19 5 14 4 103

New Orleans – Dallas : 107-139

Luka Doncic s’est occupé de tout pour offrir un succès très facile à Dallas. Avec 18 points en premier quart-temps et même une présence, en points ou en passes, sur 19 des 28 premiers paniers des Texans, la star s’est baladée.

Comme ses coéquipiers d’ailleurs puisque la défense de New Orleans a explosé, laissant Dallas shooter à 68% de réussite ! Les 29 points de Brandon Ingram n’ont pas fait illusion tant l’écart entre les deux formations était grand.

Pelicans / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Temple 22 3/6 1/3 0/0 1 1 2 0 2 2 0 0 -17 7 8 B. Ingram 31 11/17 3/5 4/4 0 2 2 3 0 0 2 0 -32 29 26 H. Jones 26 1/8 0/1 1/1 3 1 4 1 2 1 1 1 -32 3 2 J. Valanciunas 25 1/8 0/4 4/4 1 4 5 1 2 1 2 0 -18 6 4 D. Graham 30 5/12 3/7 0/0 0 1 1 6 0 2 2 0 -18 13 13 N. Marshall 7 0/2 0/1 2/2 0 1 1 0 0 1 3 0 -3 2 -1 W. Hernangomez 13 2/4 0/0 0/0 4 1 5 2 2 0 1 0 -11 4 8 J. Hayes 7 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -3 2 0 J. Alvarado 5 2/4 1/1 2/3 1 0 1 1 0 1 0 0 -2 7 7 K. Lewis Jr. 15 5/6 1/2 0/0 3 0 3 1 0 0 0 0 -9 11 14 T. Satoransky 15 2/4 1/2 1/2 2 2 4 1 0 1 1 0 -1 6 8 N. Alexander-Walker 28 5/13 2/8 0/0 0 2 2 4 1 1 0 0 -12 12 11 T. Murphy III 18 2/3 1/2 0/0 1 1 2 2 2 0 0 0 -2 5 8 Total 40/89 13/37 14/16 16 16 32 22 12 10 13 1 107 Mavericks / 139 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Finney-Smith 24 2/2 2/2 0/0 2 0 2 4 1 1 0 0 +23 6 13 R. Bullock 18 2/3 2/3 0/0 0 2 2 1 2 1 2 0 +18 6 7 D. Powell 11 3/3 0/0 1/1 0 2 2 1 2 1 1 0 +14 7 10 K. Porzingis 28 9/15 1/6 1/1 1 9 10 2 2 0 1 2 +17 20 27 L. Doncic 27 11/16 2/5 4/4 1 3 4 14 1 1 8 0 +29 28 34 M. Kleber 16 2/4 1/2 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 +16 5 6 T. Hardaway Jr. 25 6/9 4/7 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 +9 16 16 S. Brown 20 3/4 2/3 0/0 2 3 5 1 1 1 2 0 +13 8 12 E. Omoruyi 5 0/1 0/0 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 +2 0 1 B. Marjanovic 10 4/5 0/0 0/1 0 0 0 0 3 0 0 0 +6 8 6 M. Brown 4 2/2 0/0 1/2 1 0 1 0 1 0 2 0 -4 5 3 T. Burke 17 4/7 1/2 0/0 0 1 1 2 0 1 1 0 +7 9 9 J. Brunson 24 7/9 3/4 0/0 0 0 0 3 1 0 1 0 +12 17 17 J. McLaughlin 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4 0 0 J. Green 5 2/2 0/0 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 +2 4 7 Total 57/83 18/34 7/9 9 25 34 32 19 7 18 2 139

Oklahoma City – Houston : 110-114

Grosse performance des Rockets, qui s’imposent sans deux titulaires en seconde période. Kevin Porter Jr. et Christian Wood, blessés, n’ont pas joué après la pause et le Thunder était devant, avec un Shai Gilgeous-Alexander à 39 points.

Mais en dernier quart-temps, un énorme Jae’Sean Tate (32 points, 10 rebonds, 7 passes et 5 contres) et Armoni Brooks, 31 points à eux deux dans ce dernier acte, renversent Oklahoma City. C’est la quatrième victoire de suite pour Houston et une septième défaite de rang pour le Thunder.

Thunder / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Bazley 25 2/6 0/0 0/0 2 5 7 1 0 3 1 1 -2 4 11 J. Robinson-Earl 34 5/9 0/2 2/4 4 5 9 4 4 1 2 0 -8 12 18 L. Dort 36 7/13 4/8 1/2 0 2 2 4 4 2 2 1 +11 19 19 S. Gilgeous-Alexander 38 12/26 1/8 14/16 1 3 4 2 2 0 1 1 -15 39 29 T. Mann 32 4/13 2/7 1/1 1 1 2 0 1 0 3 0 -7 11 1 A. Pokusevski 8 2/4 0/2 0/0 1 1 2 1 1 1 0 1 +11 4 7 I. Roby 14 2/5 0/2 2/3 0 3 3 3 0 1 0 2 +4 6 11 T. Maledon 8 0/0 0/0 1/2 1 2 3 0 1 1 3 0 -6 1 1 P. Watson 19 1/2 1/2 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 -3 3 5 T. Jerome 16 5/7 0/1 1/1 0 0 0 0 3 0 1 0 +5 11 8 A. Wiggins 10 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 5 0 0 0 -10 0 1 Total 40/85 8/32 22/29 10 25 35 16 21 9 13 6 110 Rockets / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 35 11/15 1/2 9/10 4 6 10 7 3 2 3 5 +6 32 48 C. Wood 9 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -11 0 0 E. Gordon 32 3/12 2/7 0/0 0 1 1 6 1 0 6 0 +1 8 0 G. Mathews 36 4/7 4/7 2/2 0 2 2 0 3 1 0 0 +13 14 14 K. Porter Jr. 13 3/7 3/5 1/2 0 2 2 1 1 2 1 0 -1 10 9 K. Martin Jr. 19 6/8 0/2 0/0 1 3 4 2 3 1 1 0 0 12 16 D. House Jr. 15 1/6 0/3 2/2 0 1 1 2 1 0 4 1 -6 4 -1 D. Theis 21 0/1 0/1 1/2 1 8 9 2 2 0 1 1 +12 1 10 A. Sengun 13 2/4 0/0 1/1 0 2 2 4 4 1 0 2 -6 5 12 A. Brooks 30 7/10 4/7 0/0 0 4 4 0 3 2 1 2 +15 18 22 J. Christopher 16 3/8 1/2 3/3 2 3 5 1 4 0 1 0 -3 10 10 Total 40/79 15/37 19/22 8 32 40 25 25 9 18 12 114

LA Clippers – Sacramento : 115-124

Paul George mis au repos, les Clippers ont affiché un bien pâle visage dans cette défaite contre les Kings. Toujours aussi irréguliers dans leurs efforts, les joueurs d’Alvin Gentry ont bien réagi après leur seconde mi-temps ratée contre les Lakers.

Certes, les remplaçants de Los Angeles vont passer un 14-0 dans les dernières minutes pour faire trembler Sacramento, avec notamment 13 points de Luke Kennard en quatrième quart-temps, mais De’Aaron Fox enfonce le clou et plonge les Clippers dans la sinistrose.