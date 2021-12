Dans la confusion, Trae Young fait des misères aux Pacers

Défaits par les Knicks après sept victoires de rang samedi dernier, les Hawks débarquent dans l’Indiana avec la volonté de lancer une nouvelle série. Après douze minutes, tout laissait penser que l’opération sera rapidement bouclée : 38 points inscrits à la fin du premier quart-temps, puis un 12-4 pour rejoindre les vestiaires à +8 (65-57) avec un duo Trae Young – Kevin Huerter à 15 points chacun.

C’était sans compter sur le réveil des locaux au retour de la pause, emmenés comme bien souvent par un solide duo Domantas Sabonis – Malcolm Brogdon. Les Pacers rattrapent petit à petit leur retard et prennent même les commandes du score à 4 minutes du terme du troisième quart-temps, grâce à un 15-2 qui relance complètement la rencontre.

Le dernier acte sera un chassé-croisé au score entre les deux formations, à coups de tirs longue distance de Trae Young, de drives agressifs de Malcolm Brogdon et de domination poste bas de Domantas Sabonis. Finalement, ce sont les visiteurs qui auront le dernier mot, non sans une immense frayeur dans les dernières secondes à cause d’une perte de balle du meneur d’Atlanta alors que le score est encore indécis (112-111).

Sans gravité pour les Hawks puisque les arbitres ne siffleront pas faute sur le rookie des Pacers, Chris Duarte, qui partait en contre-attaque après la boulette de Trae Young avec la balle de match potentiellement au bout des doigts… À l’inverse, ils sifflent faute sur Young, qui assure la victoire des Hawks sur deux lancers (114-111).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Timothé Luwawu-Cabarrot titulaire. Pour remplacer Bogdan Bogdanovic, blessé à la cheville, Chris Jent avait opté pour le Français. Le médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo livre un match discret mais efficace (25 minutes, 8 points et 3 rebonds, 50% aux tirs).

– Nate McMillan absent. Sur le banc des Hawks, Chris Jent était le coach d’un soir puisque Nate McMillan avait décidé de son plein gré de se placer à l’isolement après la contamination de son fils, malgré un test Covid négatif. En cette période où les mises à l’isolement se multiplient, le coach d’Atlanta a préféré être prudent. A moins qu’il ne souhaitait pas croiser ses anciens dirigeants…

– Indiana ne décolère pas. Après le match, Rick Carlisle s’en est pris aux arbitres pour cette faute non sifflée sur Chris Duarte. « Tout le monde a vu que Kevin Huerter lui a tiré le maillot » a lancé le coach des Pacers, tandis que le Hawk préférait ironiser : « De toute ma vie, je n’ai jamais fait faute sur quelqu’un. »

TOPS/FLOPS

✅ Trae Young. Fâché avec son tir à 3-points (3/10), et malgré une perte de balle qui aurait pu plomber son équipe dans les dernières secondes, le meneur a régné sur la rencontre. Avec 33 points, 10 passes et 8 rebonds, il a trouvé le parfait équilibre entre le scoring et la distribution pour ses coéquipiers.

✅ Le banc des Pacers. Avec 26 points marqués, le trio composé de Jeremy Lamb, Brad Wanamaker et Oshae Brissett a initié la « révolte » de la deuxième mi-temps en relais du duo Sabonis/Brogdon. En vain, malheureusement.

⛔ Caris LeVert. Plus faible temps de jeu du cinq majeur des Pacers avec 28 minutes passées sur le parquet, l’arrière est passé à côté de son match. Une sélection de tirs douteuse (3/12) qui a forcé son coach Rick Carlisle à donner davantage de responsabilités au rookie Chris Duarte, plus incisif sur cette rencontre.

LA SUITE

Indiana (9-15) : bloqués à la 1″e place de la Conférence Est, les Pacers tenteront, une nouvelle fois devant leur public, de faire chuter le Heat dans la nuit de vendredi à samedi.

Atlanta (12-10) : retour à la maison vendredi pour les Hawks avec la réception des Sixers pour la revanche des derniers playoffs.