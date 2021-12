À la dernière seconde, Robert Williams sauve les Celtics face aux Sixers

Le bon départ des Celtics laisse présager un match compliqué pour les Sixers (16-4). Agressif défensivement, les Celtics coupent les relations sur Joel Embiid. Gêné par Al Horford, ce dernier a tendance à vouloir jouer loin du cercle et cela pénalise son équipe. Mais petit à petit, les Sixers rentrent dans cette rencontre.

Boston joue moins juste en attaque et Shake Milton prend feu. 12 des 20 points de Philly sont inscrits par l’arrière des Sixers, et il permet à son équipe de recoller au score à la fin de ce premier acte.

Les amateurs de basket rugueux et défensif sont gâtés. Chaque déplacement et chaque tir sont contestés. Décevant lors du dernier match, Jayson Tatum montre un autre visage. Omniprésent aux rebonds, il porte sur ses épaules l’attaque de son équipe. Côté Sixers, c’est toujours aussi compliqué de trouver Joel Embiid poste bas et ce dernier se frustre. Milton, Curry ou Georges Niang parviennent à scorer mais l’attaque des hommes de Doc Rivers ronronne. À 11 secondes de la pause, Tatum score à 3-points afin de donner 4 points d’avance aux siens (44-40).

Passablement énervé, Joel Embiid a encore tendance à vouloir forcer pour scorer. C’est dommage car son équipe commence petit à petit à trouver des solutions dans du jeu sans ballon. Le tir à 3-points du natif de Yaoundé permet aux Sixers de prendre 5 points d’avance (59-54) mais Tatum puis Schröder remettent les pendules à l’heure. Il reste 12 minutes et cette bataille des tranchées est toujours aussi indécise (64-63).

Alors que c’est très compliqué de scorer, Jayson Tatum endosse le rôle de leader. Les Sixers ne lâchent rien, mais les 11 points du champion olympique des Celtics vont être déterminants. Pourtant, ce sont bien les Sixers qui ont une balle de match après un raté de Dennis Schroder. Dans le corner, Georges Niang peut climatiser la salle, mais Robert Williams III sort au large pour le bâcher. Une magnifique action défensive qui résume bien cette rencontre remportée 88-87 par les Celtics.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense des Celtics. Il n’est jamais facile de défendre sur Joel Embiid, mais ce soir les Celtics ont montré qu’ils avaient les armes pour gêner l’arme numéro 1 des Sixers, qui se remet encore de sa contamination par le Covid. Al Horford et Robert Williams III sont complémentaires, et ils ont réussi à couper Joel Embiid de ses coéquipiers et du ballon. Toujours entre lui et le ballon, ils l’ont forcé à jouer loin du cercle.

– La discrétion des stars des Sixers. À l’exception de Seth Curry, les leaders des Sixers ont loupé leur match. Trop peu agressifs, ils n’ont jamais su emballer cette rencontre. Heureusement, Shake Milton ou Georges Niang ont montré de belles choses en sortie de banc pour rester au contact. Mais c’est évidemment frustrant de perdre d’un point quand les leaders ne répondent pas présent.

– La première d’Enes Freedom. Enes Kanter a modifié son nom, et il est entré en jeu sous le nom de « Enes Freedom ». On pensait qu’il serait inscrit Kanter Freedom dans son dos, mais il n’y a que Freedom d’inscrit.

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. Très présent aux rebonds avec 16 prises (son record en carrière), il a surtout éclaboussé le dernier quart-temps de son talent. Il est capable de marquer dans n’importe quelle position et face à n’importe quel adversaire, et ni Danny Green, ni Matisse Tybulle ne sont parvenus à le freiner.

✅ Robert Williams III. Prolongé cet été, le jeune pivot des Celtics a trouvé sa place aux côtés d’un mentor comme Al Horford. Il a livré un vrai combat face à Joel Embiid, et son contre sur Niang est l’action du match.

⛔ Joel Embiid. Il adore jouer face aux Celtics, mais il n’a pas été à la hauteur de sa réputation. Emprunté physiquement, il semble ne pas avoir retrouvé toutes ses capacités physiques après avoir été atteint du Covid. Dominé sur le poste bas, il a voulu jouer loin du cercle, mais l’adresse n’a pas été au rendez-vous.

⛔ Tyrese Maxey. Très utilisé depuis le début de saison, le meneur semble marquer le coup physiquement. Bien défendu par Marcus Smart, il n’a jamais été dans son match ce soir. Trop hésitant en attaque, il a manqué d’agressivité vers le cercle alors que c’est l’une de ses forces.

LA SUITE

Boston (12-10) : les Celtics débutent vendredi un road trip compliqué du côté d’Utah.

Philadelphie (11-11) : vendredi, les Sixers retrouvent leurs Hawks, leurs bourreaux des playoffs.