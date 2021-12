L’hécatombe continue à Denver

Décidément, rien n’est épargné aux Nuggets ces derniers temps. En quelques jours seulement, la franchise de Denver a perdu PJ Dozier, victime d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche, puis Michael Porter Jr, opéré du dos, pour le restant de la saison.

Désormais, le Denver Post nous apprend qu’Austin Rivers et le rookie Bones Hyland n’ont pas participé au shootaround ce mercredi avec leurs coéquipiers. Les deux arrières, comme LeBron James et Justin Holiday quelques heures avant eux, ont été placé à l’isolement dans le cadre du protocole sanitaire lié au Covid-19.

Les deux ne seront donc pas en tenue ce mercredi contre Orlando, ni dans les prochains jours, alors que les Nuggets sont en « road trip » avec encore six matches de suite à l’extérieur, jusqu’au 11 décembre. Mike Malone devra donc essentiellement s’appuyer sur Monte Morris et Facu Campazzo à la mène pendant une dizaine de jours.

Selon Bobby Marks, les Nuggets peuvent demander à la NBA de recruter un joueur supplémentaire, via la « hardship rule », avec les blessures longue durée de Jamal Murray, Michael Porter Jr. et PJ Dozier, et les contaminations dans l’effectif. Ce serait alors pour un contrat de dix jours.