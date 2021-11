Opéré du dos, Michael Porter Jr. ne devrait pas rejouer cette saison !

Le pire était à craindre quand on a appris qu’il souffrait à nouveau du dos, et malheureusement, Michael Porter Jr. va de nouveau se faire opérer du dos !

Selon son agent, le jeune ailier des Nuggets va subir une opération des lombaires, et il sera absent jusqu’à nouvel ordre. La durée de son indisponibilité sera étudiée après l’opération, mais on ne serait pas surpris qu’il soit absent six à neuf mois, et on devrait donc le revoir la saison prochaine. Selon The Athletic, sa saison est d’ores et déjà terminée, et la franchise pense déjà à la prochaine campagne.

Candidat au titre de Most Improved Player en début de saison, Michael Porter Jr. venait de signer pour le maximum avec Denver, et il va donc subir une troisième opération du dos, à seulement 23 ans. Selon son agent, l’ailier devrait totalement récupérer après cette opération. Mais les deux rechutes en trois ans rendent forcément pessimistes.

Pour Denver, c’est un énorme coup dur. Un de plus après la grave blessure de Jamal Murray, qui ne devrait pas rejouer avant d’éventuels prochains playoffs, mais aussi les divers pépins qui touchent Nikola Jokic ou Will Barton.

Un début de saison à oublier pour une franchise qui avait terminé dans le trio de tête de l’Ouest la saison dernière.