Chauncey Billups garde un oeil sur les Pistons…

Jouer face à une ancienne légende de son club l’a visiblement motivé. Sur le parquet des Blazers cette nuit, Cade Cunningham a signé sa meilleure performance offensive de la saison, et donc en carrière, avec ses 26 points (10/13 aux tirs) et 7 rebonds. Le tout sous les yeux de Chauncey Billups.

Joueur des Pistons de 2002 à 2008, avec qui il a remporté le titre et le trophée de MVP des Finals 2004, le coach des Blazers affrontait pour la première fois son ancienne équipe avec sa nouvelle casquette.

En amont de ce moment « spécial » pour lui, il a évidemment été interrogé sur le numéro 1 de la dernière Draft. Le technicien voit bien que le rookie connaît des hauts et bas depuis ses débuts, notamment pour trouver de la régularité avec son tir (36%).

« Je l’ai parfois vu se demander : ‘Quand dois-je tirer ? Quand dois-je essayer de créer ?’, en disant qu’il avait un avantage sur l’adversaire, et c’est probablement le cas, mais c’est peut-être le moment de passer. Je ne pense pas qu’il ait eu à réfléchir comme ça quand il était à l’université », estime l’ancien All-Star.

Un « excellent joueur » en devenir

La principale différence avec le monde universitaire est la qualité de ses partenaires de jeu et de ses adversaires. « Il n’a probablement jamais joué avec quelqu’un de meilleur que lui auparavant », remarque le coach. « Ce sont des ajustements qui doivent se produire lorsque vous arrivez en NBA. C’est ce qu’il découvre actuellement. »

Le coach de 45 ans, qui a la particularité d’être né un 25 septembre tout comme le rookie, dit adorer le talent multi-facettes. « C’est un gagnant et il peut tout faire. Vous pouvez lui mettre la balle dans les mains et il peut créer et marquer pour vous. Je pense qu’il va devenir un excellent joueur. »

Il n’est pas le seul à l’espérer dans le Michigan. Avec leur nouvelle pépite et les autres jeunes en place (Saddiq Bey, Killian Hayes…), les Pistons visent un retour en playoffs à terme. On rappelle que les Pistons n’ont plus gagné un match de playoffs depuis le transfert de… Chauncey Billups pour Allen Iverson en 2008.

Les playoffs, a priori, ce ne sera pas pour cette année. L’ancien meneur local apprécie malgré tout la dureté avec laquelle les Pistons jouent. « Ils sont restés au contact dans la plupart des matchs. Leur inexpérience se fait ressentir à un moment donné, mais c’est une équipe qui peut vous battre parce qu’elle est très compétitive. Si vous baissez votre garde, ce sera leur soir » prévient le coach pour conclure.