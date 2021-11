Le MVP de la nuit | Appelez-le Dirk Valanciunas !

« Les gars l’appellent Dirk Valanciunas ». Willie Green a le sens de la formule, et c’est plutôt bien trouvé, même si Jonas Valanciunas ne maitrisera jamais l’art du fadeaway sur une jambe. Et encore, puisqu’on l’a vu enrhumer Isaiah Hartenstein sur un joli move « à la Dirk ».

Cette nuit, dans la victoire face aux Clippers, le Lituanien a réalisé son meilleur match en carrière avec 39 points, 15 rebonds, dont 7 offensifs, et on retiendra évidemment son 7/8 à 3-points. Il a même inscrit les sept premiers !

Pour donner une idée de la performance, cette saison, un seul autre joueur a compilé au moins 35 points, 10 rebonds et 7 tirs à 3-points, et c’est… Stephen Curry. Et c’était déjà face aux Clippers.

Le plus dingue, c’est que Jonas Valanciunas va inscrire tous ses 3-points en première mi-temps. Sans se poser de questions. Ivica Zubac a un mètre de retard, bim ! Il reçoit la balle dos au cercle, il se retourne, et bim ! Quand on a la main chaude, on peut tout se permettre et même le public des Clippers sera admiratif avec des « Wow » qui descendront des gradins. À la mi-temps, « JV » en est déjà à 29 points, et les Pelicans mènent de 15 points !

« Quelqu’un sur le banc m’a dit que c’était mon record en carrière, et c’est génial » a-t-il réagi à propos de ses 39 points. « Mais c’est un sport collectif, et quand on bosse, et qu’on insiste, de bonnes choses arrivent. »

Meilleur shooteur à 3-points de toute la NBA !

Les Pelicans viennent de battre, coup sur coup, le Jazz et les Clippers. À l’extérieur, et en attendant le retour de Zion Williamson, l’équipe a trouvé une formule qui fonctionne avec un Jonas Valanciunas qui s’écarte de plus en plus. Avec succès puisque ce mardi matin, le voilà meilleur shooteur à 3-points de toute la NBA avec 51.7% d’adresse de loin. C’est du jamais vu en NBA pour un pivot.

« Moi, je fais ce qu’on me demande » répond-il. « Je ferai tout ce que le coach me demande : poser des écrans, aider les joueurs à se démarquer, prendre le dernier tir… Peu importe, je suis un joueur collectif. »

Transféré de Memphis cet été en échange de Steven Adams, Jonas Valanciunas apporte une toute autre dimension au jeu des Pelicans, et tout le monde a hâte de voir son tandem avec Zion Williamson. S’il continue de faire très mal de loin, l’ailier-fort de la Nouvelle Orléans devrait avoir de l’espace dans la raquette pour imposer sa puissance.