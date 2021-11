Les Wizards ont perdu leurs pouvoirs

Équipe surprise du début de saison à l’Est, au point d’être en tête de sa conférence après un mois de compétition, Washington commence à rentrer dans le rang. En témoignent les quatre défaites concédées depuis cinq matchs par les joueurs de la capitale, dont certaines face à des adversaires pourtant à leur portée (Charlotte x2, New Orleans).

Et le revers de cette nuit, subi chez les faibles Pelicans, est probablement le plus représentatif des maux actuels des Wizards. Dominés de bout en bout, sans jamais mener de la partie, en perdant beaucoup de trop de ballons (19), en explosant très vite défensivement (72 points encaissés avant la pause) et en se ratant à 3-points (23% de réussite), les hommes de Wes Unseld Jr. avaient visiblement déjà la tête à leur repas de « Thanksgiving ».

« Nous allons dans la mauvaise direction, donc nous devons trouver un moyen de nous reconcentrer et de redevenir l’équipe que nous devons être », alertait même le coach de la franchise, dans les colonnes de The Athletic, après la pire défaite de son groupe cette saison.

Comme depuis une bonne semaine, Washington s’est fait marcher dessus dès les premières minutes, sans pouvoir réagir ensuite. Avec des titulaires incapables de peser comme à l’accoutumée et plus suffisamment soudés.

« Nous jouons de manière passive », ajoutait d’ailleurs Bradley Beal, frustré par l’absence de réaction de ses troupes, mais qui ne veut pointer personne du doigt, si ce n’est lui. « C’est comme si, de chaque côté du terrain, nous jouions avec cette mentalité : ‘Nous sommes une bonne équipe qui peut se reprendre quand elle le souhaite’. Mais nous ne sommes pas comme ça, aucun de nous ne peut renverser un match quand il le veut. Nous devons donc être meilleurs, à commencer par nous, les titulaires. »

Trois déplacements capitaux à venir

Pas franchement efficaces en attaque (100.6 points marqués sur 100 possessions depuis cinq matchs, le 29e total de NBA), notamment lorsqu’il s’agit de prendre soin du ballon (17 pertes de balle de moyenne depuis cinq matchs), les Wizards doivent composer en prime avec une défense beaucoup plus perméable dernièrement (111.5 points encaissés sur 100 possessions depuis cinq matchs, contre 102.7 auparavant).

« Nous devons nous regarder dans un miroir, nous regarder les uns les autres, et faire plus d’efforts, revenir avec une mentalité plus défensive », estimait Spencer Dinwiddie.

Bien sûr, l’heure n’est pas encore à la panique dans la capitale, puisque les hommes de Wes Unseld Jr. affichent toujours un bilan de 11 victoires et 7 défaites, qui leur permet d’être 4e à l’Est. Il n’empêche que les prochains jours seront cruciaux pour Bradley Beal & Co, qui ont trois déplacements devant eux (OKC, Dallas, San Antonio).

« Nous ne sommes pas la pire équipe actuellement, mais nous ne sommes pas non plus la meilleure », expliquait l’arrière All-Star. « Nous devons néanmoins retrouver notre énergie. Nous avons vraiment bien joué au cours de nos [13] premiers matchs, mais nous accusons désormais le coup depuis cinq à six matchs. Et il faut que l’on soit meilleurs. En tant que leader, c’est à moi de m’en assurer. »