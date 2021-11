Minnesota a vacillé, mais Anthony Edwards s’est sublimé

Parmi les équipes les plus chaudes de la ligue, avec leurs cinq victoires consécutives (toutes d’au moins 10 points chacune !), les Wolves ont peut-être signé le succès le plus probant de leur saison, cette nuit, face au Heat.

Ce succès, arraché au forceps et dessiné en grande partie après la pause, leur a d’ailleurs permis de retrouver un bilan équilibré (9 victoires, 9 défaites), ainsi que le Top 8 de la conférence Ouest.

La franchise du Minnesota peut remercier son joyau Anthony Edwards pour ce revers infligé aux joueurs de Miami. Auteur de 33 points, 14 rebonds, 6 passes et 3 interceptions en 43 minutes (13/27 aux tirs, dont 6/15 à 3-points), « Ant-Man » a effectivement éclaboussé cette rencontre de tout son talent.

« Il a été électrisant, car c’est un joueur électrisant », déclarait après coup son coach, Chris Finch. « Il a un super sens du timing depuis le début de sa carrière, je peux l’observer depuis que je suis ici. C’est aussi visible défensivement, il a réussi quelques interceptions importantes, pour partir en contre-attaque, créer des tirs pour ses coéquipiers. Et, surtout, il n’a peur de rien, pas même de prendre les gros shoots. »

Le jeune loup grandit vite

Même âgé de 20 ans seulement, Anthony Edwards n’a absolument pas peur d’assumer ses responsabilités quand son équipe en a le plus besoin. Et ce fut justement le cas cette nuit, en première mi-temps. Au moment où les Wolves, menés de 12 points au cours du second quart-temps, devaient composer sans leur aboyeur en chef, Patrick Beverley, rapidement blessé à l’aine, et leur leader d’attaque, Karl-Anthony Towns, handicapé par les fautes (trois dans les cinq premières minutes du match).

En patron, et épaulé par Malik Beasley (29 points en sortie de banc) et Jarred Vanderbilt (8 points, 15 rebonds, 3 passes, 4 interceptions), le n°1 de la Draft 2020 a donc activé le mode scoreur. Compilant 17 points et 6 rebonds avant la pause, pour éviter que les hommes de Chris Finch ne soient véritablement distancés au tableau d’affichage.

« Je n’ai pas le choix dans ces moments-là », avouait le principal intéressé, au sujet de sa grosse première période. « J’ai fait en sorte que l’on reste au contact autant que possible, jusqu’à ce que [Karl-Anthony Towns] revienne, car c’est difficile pour [nos adversaires] de défendre sur nous quand il est là. Donc je faisais tout pour que l’on reste dans le match, encore et encore. […] Je devais tout faire pour gagner, car je voulais que notre série de victoires se poursuive. »

Une fois le discret Karl-Anthony Towns revenu aux affaires (11 points, 6 rebonds, 4 passes, mais à 4/12 aux tirs), dès le retour des vestiaires, les Wolves ont finalement pu accélérer tous ensemble. Recollant progressivement au score dans le troisième quart-temps, dans le sillage d’un Anthony Edwards toujours aussi incisif offensivement (11 points, 4 rebonds, 3 passes).

Avant que le physique arrière/ailier de Minneapolis, déjà très mature dans son jeu, ne s’efface intelligemment au profit de son meneur D’Angelo Russell, plus à l’aise que lui dans le dernier acte (10 points).

« Nous avons quelqu’un dans notre équipe qui s’appelle Anthony Edwards et il a pris le match à son compte, c’est aussi simple que ça », insistait pourtant « D-Lo » (20 points, 6 passes), conscient que rien n’aurait été possible sans la prestation de son jeune coéquipier pendant trois quarts-temps. « Il défendait, il se déplaçait bien, il protégeait le rebond, il prenait des rebonds… Nous sommes en train de le voir grandir sous nos yeux. […] Il nous a permis de passer outre nos difficultés, de franchir un cap. »

Provoqué par Jimmy Butler, il n’a pas reculé

Chouchou du Target Center, Anthony Edwards s’est permis en prime de renforcer davantage sa place dans le coeur des fans des Wolves, lorsqu’il s’est fritté avec Jimmy Butler. L’ancien leader de la franchise, désormais conspué par le public de Minnesota à chaque prise de balle, depuis son départ rocambolesque vers les Sixers, fin 2018.

« Il m’a pris le ballon des mains et je me suis dit : ’T’es sérieux ? Tu vas l’avoir la balle, elle va arriver…’ », racontait le natif d’Atlanta, à propos de cette séquence, survenue à la fin du troisième quart-temps, et qui a boosté ses troupes mentalement. « Je sentais que je devais lui faire savoir de se calmer. Il n’allait de toute façon se battre avec personne. Tout cet attroupement ensuite, c’était du vent. Je ne suis pas là pour me battre, je ne rentre pas là-dedans. »

Au final, le seul regret d’Anthony Edwards concernera son énorme dunk réussi sur le pauvre Gabe Vincent, pas accordé en raison d’un passage en force…

« Ce sont les arbitres… », regrettait à ce sujet l’ancien pensionnaire de l’université de Georgia. « Je ne sais pas [pourquoi ils ont sifflé passage en force]. Si j’arbitrais un match et que quelqu’un dunkait de la sorte sur quelqu’un d’autre, je n’aurais pas sifflé. Surtout si c’était un match à domicile. »