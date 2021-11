Joel Embiid de retour samedi soir ?

Le dernier match de Joel Embiid remonte au 6 novembre. Une éternité. Ensuite, le pivot a été placé à l’isolement et les Sixers ont été, dans le même temps, frappés par de nombreuses absences, notamment chez les titulaires.

Mais l’attente va bientôt prendre fin. The Athletic annonce en effet qu’un retour samedi, contre Minnesota, est espéré. Le joueur a travaillé physiquement cette semaine et la franchise est optimiste.

Si ce n’est pas pour ce week-end, on devrait donc revoir le pivot lundi soir, pour la réception d’Orlando. Sans son All-Star, auteur d’un début de saison assez irrégulier (21.4 points et 9.6 rebonds de moyenne), les Sixers ont perdu 6 matches sur 8 depuis trois semaines, plongeant de la 1ère à la 8e place de la conférence Est.

Sources: There’s optimism 76ers star Joel Embiid will return on Saturday vs. Minnesota following a three-week absence due to COVID-19. Embiid has been ramping up this week. If unable on Saturday, second game of home stand (Monday vs. Orlando) is possible.

