Les Knicks s’enfoncent dans une impasse

Sans Mitchell Robinson à l’infirmerie après un choc à la tête, et avec un Nerlens Noel gêné par des fautes rapides tout le match, Julius Randle (34 points, 10 rebonds) s’est démultiplié hier soir à Chicago, mais en vain.

Kemba Walker (7 points, 4 passes) et Evan Fournier (3 points à 1/7) aux abonnés absents, les Knicks ont encaissé une 4e défaite sur leurs six derniers matchs. Et Julius Randle a été trop esseulé, lâché par ses shooteurs.

« Il a joué pivot car il nous manque des joueurs et on lui en demande beaucoup », a avoué Tom Thibodeau après le match dans le New York Post. « Il y avait beaucoup de duels difficiles et on n’a pas tenu. »

Outre la crise prolongée d’Evan Fournier qui n’a donc pas pu enchaîner après son match à 19 points face à Houston, les Knicks ont tout simplement manqué d’armes en attaque, terminant à un piteux 7/27 à 3-points tandis que RJ Barrett (9 points, 15 rebonds mais 2/12 aux tirs), Derrick Rose (9 points à 3/11) et Immanuel Quickley (12 points à 4/11) ont tous trois également vécu des soirées bien compliquées offensivement.

« J’ai aimé comment on a joué durant trois quart-temps mais je n’ai pas du tout aimé comment on a joué en quatrième. On s’est battu mais on doit être honnête avec nous-mêmes sur ce qui s’est passé en quatrième. »

Des shooteurs en faillite

De même, Julius Randle a peu apprécié la fin de match de son équipe, alors qu’ils avaient enfin réussi à repasser devant au terme d’un troisième quart-temps convaincant.

« Trente-sept points [encaissés] en quatrième quart. L’attention et l’effort étaient là mais on n’a pas contesté les tirs adverses suffisamment vite en quatrième », a regretté l’ailier fort. « J’ai simplement essayé de prendre ce qu’ils me donnaient, en créant, en trouvant mes positions. Ils ont joué petit donc j’ai essayé d’en profiter et de prendre des tirs à mi-distance. Je n’entre jamais dans un match en me disant que je vais prendre huit tirs à 3-points. »

La faillite des shooteurs de New York leur vaut donc un nouveau revers, le huitième de leur saison. Mais le malaise autour des titulaires continue à prendre de l’ampleur, alors que les « vétérans » Kemba Walker et Evan Fournier n’arrivent toujours pas à trouver leurs repères, tous deux scotchés sur le banc dans le « money time ».

Il faut dire qu’à 6/28 aux tirs en cumulé pour le trio Walker – Fournier – Barrett, New York doit trouver d’autres solutions pour épauler son All-Star.