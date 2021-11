Même l’équipe B des Warriors domine les Pistons

Privés de Stephen Curry, Draymond Green, Andre Iguodala et Otto Porter Jr , les jeunes Warriors, bien entourés par Andrew Wiggins et Kevon Looney, ont confirmé qu’ils pouvaient prendre le relais de leur aînés.

Dans le sillage d’un Jordan Poole en mode Steph Curry, les Warriors ont entamé la rencontre par un 17-4 mais leurs pertes de balles ont permis aux Pistons de recoller au score (26-23). Le scenario se répète avant la pause. Poole ajoute 11 points en deuxième période mais les maladresses des Warriors, associées à cinq tirs primés du duo Cade Cunningham – Frank Jackson, gardent les locaux en embuscade (56-51).

Après Jordan Poole, c’est Andrew Wiggins qui permet aux Warriors de prendre le large en troisième quart-temps. Avec 10 points du Canadien et Juan Toscano-Anderson dans le rôle de Draymond Green, Golden State passe à +16 (86-70). Toujours distancés, les Pistons reviennent toutefois à -4 derrière un Frank Jackson toujours en réussite et un Cade Cunningham qui prend ses responsabilités (104-100).

Jerami Grant et Frank Jackson auront même la balle d’égalisation mais les Warriors tiennent le coup pour rentrer à San Francisco à 14 victoires et 2 défaites.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cade Cunningham a déjà pris les commandes. Le numéro un de la dernière Draft a mené le furieux comeback des Pistons dans les cinq dernières minutes. Il a trouvé son tir, est allé chercher des fautes, et a servi ses coéquipiers pour relancer le match et donner une chance à son équipe d’envoyer le match en prolongation.

– Les Warriors jouent la prudence. Pour leur cinquième matchs en sept jours, deuxième en back-to-back, et quatrième de suite à l’extérieur, le staff des Warriors a préféré ménager la hanche de Stephen Curry, la cuisse toujours douloureuse de Draymond Green, le pied d’Otto Porter Jr et le genou d’Andre Iguodala. Si les trois premiers devraient faire leur retour face à Toronto dimanche, Steve Kerr se voulait plus prudent quant au statut d’Iggy. Son genou droit a enflé, avant même les quelques heures de vol retour entre Detroit et San Francisco, et il devrait être à l’infirmerie pour quelques jours supplémentaires.

LES TOPS/FLOPS

✅ Jordan Poole. Après avoir connu une nouvelle panne sèche lors des cinq derniers matchs, l’ancien joueur de Michigan a profité de l’absence de Stephen Curry pour se remettre en rythme. Il a démarré la rencontre avec agressivité pour marquer 22 de ses 32 points en première mi-temps à 60% de réussite aux tirs.

✅ Andrew Wiggins. Attendu au tournant cette nuit, l’ailier a de nouveau prouvé qu’il était de retour à son niveau de la saison dernière. « Wiggs » a été efficace en attaque (27 points), et un leader de l’autre côté du terrain.

✅ Frank Jackson. L’ancien Pelican, produit de Duke, a gardé Detroit en embuscade pendant tout le match grâce à son adresse (27 points, 53%).

⛔ Killian Hayes. Le meneur français a de nouveau été en retrait cette nuit (3 points, 4 rebonds, 1 passe). Il a très largement perdu son duel face à Jordan Poole et Gary Payton II.

LA SUITE

Pistons (4-11) : les Pistons vont avoir forte affaire lors de leurs deux prochains matchs, avec les réceptions des Lakers et du Heat.

Warriors (14-2) : Golden State regagne San Francisco pour jouer les Raptors, les Sixers et les Blazers.