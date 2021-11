Les Clippers enfoncent un peu plus les Spurs

Dominés par les Bulls ce week-end, les Clippers reprennent leur marche en avant avec un succès plutôt facile face aux Spurs (106-92). Quelques coups d’accélérateur ont permis aux coéquipiers de Paul George de faire la différence. D’abord en fin de premier quart-temps avec Isaiah Hartenstein, toujours aussi opportuniste près du cercle.

Ensuite, c’est Luke Kennard qui enfonce le clou avec un superbe move en tête de raquette, suivi dans la foulée d’un 3-points (35-26). Dejounte Murray a beau être partout, les Clippers ont mis la main sur le match, et Reggie Jackson se charge de passer l’écart à +10 (44-34). Mais Murray insiste, et à la pause, les Spurs n’ont plus que quatre points de retard (57-53).

Confirmation au retour des vestiaires avec Derrick White qui donne carrément l’avantage aux Spurs. Paul George est esseulé, et c’est une fois de plus le banc qui va faire la différence avec le rookie Brandon Boston Jr. et Amir Caffey. Entre la fin du 3e quart-temps et le début du 4e quart-temps, ils signent un 17-2 pour prendre 15 points d’avance (86-71). Les Spurs vont tout tenter pour revenir au score, et c’est Reggie Jackson qui va les assommer avec deux tirs à 3-points de suite pour une victoire finale 106-92.

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’enthousiasme du banc. Nicolas Batum diminué et Reggie Jackson maladroit, les Clippers avaient besoin d’un facteur X, et c’est le banc qui l’a apporté. On connaît l’efficacité d’Hartenstein, et il a été épaulé d’un très intéressant Brandon Boston Jr. et d’Amir Caffey. Gregg Popovich n’avait pas les armes pour répondre.

Les mains actives des Spurs. Pour gêner les Clippers, Pop avait demandé une pression tout-terrain, mais aussi de gêner les transmissions de balle. Si San Antonio a longtemps été au contact, c’est grâce aux interceptions et aux paniers faciles sur la contre-attaque. Murray s’est régalé, multipliant les lay-up et les dunks.

Reggie Jackson, le climatiseur. Les Spurs ont cru au hold-up, effaçant un déficit de 18 points pour revenir à -9 à cinq minutes de la fin. Moment choisi par Jackson pour faire oublier sa maladresse avec deux bombes à 3-points. En deux minutes, l’écart repasse à +17. La messe est dite.

La défense demi-terrain des Clippers. Quand ça court, les Clippers ont du mal… Mais sur demi-terrain, leur défense est remarquable. Les Spurs n’inscrivent que 39 points en deuxième mi-temps, et l’absence d’intérieurs (Poeltl et Landale absents) empêche toute alternance. Tyronn Lue a mis en place une défense vraiment solide sur demi-terrain.

TOPS/FLOPS

✅ Paul George. C’est l’assurance tous risques des Clippers. Il joue plutôt juste, ne tire pas la couverture à lui, et quand il faut un panier important, il le prend et le met. Comme ce beau move avant la mi-temps terminé avec un fadeaway ligne de fond. C’est du grand Paul George depuis le début de saison, et ce soir, il a compensé sa maladresse à 3-points par des drives pour aller chercher des lancers.

✅ Dejounte Murray. On comprend pourquoi Popovich souhaite le faire jouer 48 minutes. Il fait tout et bien ! Le tout dans un style très « cool », tout en maîtrise. Il loupe un nouveau triple-double pour une passe, et il a constamment cherché à motiver ses coéquipiers et à relancer. Un vrai leader, même s’il y a du déchet.

✅ Brandon Boston Jr. Belle pioche au second tour pour les Clippers avec ce pur attaquant qui n’a peur de rien. Si les Clippers ont passé une soirée finalement tranquille, c’est grâce à son coup de chaud à la fin du 3e quart-temps. De l’agressivité et du culot. C’est la clé pour un rookie pour se faire remarquer.

⛔ Nicolas Batum. On n’a pas reconnu Batum. Lent et emprunté, et finalement, il n’a joué que 14 minutes. En fait, le Français souffre d’un tendon d’Achille, et Tyronn Lue a préféré le ménager. Il faut dire que « Batman » restait sur deux rencontres à 35 et 37 minutes, et qu’il ne faut pas trop tirer sur la corde. Ou plutôt le tendon.

⛔ Lonnie Walker. À l’exception de son magnifique lay-up en passant le ballon dans son dos, l’ailier n’a rien montré. Cela devient inquiétant, d’autant que les Spurs sont diminués, et qu’il y a du temps de jeu et des responsabilités à prendre.

LA SUITE

LA Clippers (9-5) : déplacement jeudi à Memphis.

San Antonio (4-10) : fin du « road trip » avec la visite jeudi de Minneapolis pour défier les Wolves.