Ime Udoka se justifie de ne pas faire jouer Enes Kanter

En guerre médiatique contre la Chine et Nike depuis le début de saison, Enes Kanter fait davantage parler de lui en dehors que sur les parquets. Soutenu par la NBA, même s’il a aussi dit le contraire quelques heures après sur CNN, pour ses prises de position, le Turc est néanmoins peu utilisé à Boston.

En postant un simple message sur son compte Twitter dimanche, l’ancien de Portland a ainsi laissé entendre qu’il était quelque peu écarté des terrains par son coach, pour ses convictions politiques.

Keep limiting me on the court,

I will expose you off the court. pic.twitter.com/pnIvlbrrtL — Enes Kanter (@EnesKanter) November 14, 2021

Forcément, Ime Udoka a réagi pour expliquer ses choix et réfuter officiellement une possible mise à l’écart politique.

« On a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas et qui le voudraient », rappelle le coach des Celtics à Mass Live. « J’ai dit à ces joueurs de rester professionnels, d’être prêts à jouer. J’ai vécu ça en tant que joueur. J’ai échangé avec Kanter sur les raisons de son faible temps de jeu. Il y a des choses que l’on fait, notamment en défense, où il a besoin de progresser. »

Trop faible en défense

Pour Enes Kanter, la concurrence est déjà forte avec Al Horford et Robert Williams devant lui. Mais comme son entraîneur le souligne, ses lacunes défensives bien connues depuis longtemps le plombent. S’il est un bon rebondeur, le pivot souffre surtout sur les rotations et sur la lecture du pick-and-roll et comme il est déjà passé par Boston, il sait que sans défense, il ne pourra pas espérer plus de temps de jeu à l’avenir.

« On s’appuie là-dessus et j’ai la sensation que c’est notre identité », a même assuré Horford, en parlant de la défense, après la victoire contre les Cavaliers. « On est une grosse défense et c’est cela qui va permettre de nous mettre en position de gagner des matches jour après jour. »

Profitant de la blessure de Williams (douleur au genou gauche) contre les Cavaliers, Kanter a joué son troisième match de la saison lundi soir. Il a eu le droit à 8 minutes, le temps de marquer 5 points et prendre 2 rebonds. Mais Udoka insiste, dès qu’il s’agit de Kanter, ses rotations sont uniquement sportives.

« Je n’ai pas de réseaux sociaux, j’ai entendu quelques trucs mais les gars ont le droit d’exprimer leur point de vue. Je le dis depuis le premier jour : je me base uniquement sur le basket pour faire mes choix. »