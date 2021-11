Un bon coup de THT pour les Lakers

« Nous croyons énormément en ce jeune homme et en ce qu’il peut faire des deux côtés du terrain. » Frank Vogel a joint l’acte à la parole. Pour cette rencontre face aux Spurs, il n’a pas hésité à titulariser Talen Horton-Tucker qui disputait sa première rencontre de la saison. Blessé à la main, l’arrière était sur la touche depuis un mois.

Le coach des Lakers, qui avait également introduit Carmelo Anthony, n’a pas été déçu par son changement de cinq. « THT » n’a pas tardé à montrer qu’il était revenu à 100% de ses moyens.

L’arrière/ailier a rappelé que les Lakers pouvaient compter sur lui pour dynamiser leur attaque, en étant capable de créer son propre tir et de découper les défenses adverses avec ses qualités de « slasher ».

Moins à l’aise à longue distance (1/5 de loin), le joueur de 20 ans a été bien plus efficace en attaquant le cercle. Il a d’ailleurs signé plusieurs « layups » importants en fin de partie. Avec ses 17 points (7/14 aux tirs) et 4 rebonds, il s’est ainsi montré essentiel et a d’ailleurs été le joueur avec le plus gros impact sur le score (+14).

« Il a été incroyable pour son premier match », rend hommage Anthony Davis. « Je suis impressionné. Ce qu’il a fait pour nous aider à gagner est énorme et témoigne de son travail acharné. Beaucoup de gars reviennent un peu rouillés en général, mais il est entré en jeu comme s’il avait joué avec nous pendant tout ce temps. »

Titulaire à long terme ?

À voir si cette première sortie va permettre au deuxième plus jeune joueur de l’effectif, derrière le Français Sekou Doumbouya, de s’installer durablement dans le cinq de Frank Vogel.

« On va voir », rétorque ce dernier. « Il va être un élément important pour nous de toute façon. Nous le savons. Nous avons investi sur lui cet été pour une raison. » La franchise californienne lui a en offert une belle prolongation de contrat de 32 millions de dollars sur trois ans.

« Lorsque nous serons au complet, nous aurons évidemment beaucoup de bonnes options mais il en sera un élément important », promet le coach des Lakers, qui ne va effectivement pas manquer de possibilités lorsque l’infirmerie sera vidée.

Mais alors que Kent Bazemore est passé du cinq à un « DNP », Frank Vogel dispose peut-être avec « THT » du meilleur profil capable d’apporter à la fois en attaque tout en restant solide en défense. « J’ai l’impression que j’aurais pu faire un peu mieux mais j’ai eu quelques bons moments, j’en suis content », note l’intéressé au sujet de son impact défensif. « Je dois progresser en défense cette année, j’essaie de me focaliser là-dessus. »