Les Lakers évitent un nouvel effondrement face aux Spurs

De retour, Talen Horton-Tucker est directement inséré dans le cinq majeur par Frank Vogel, qui a expliqué avoir besoin de sa défense. Il accompagne Russell Westbrook, Avery Bradley, Carmelo Anthony et Anthony Davis.

Et on n’a vu que ce dernier en début de match, le pauvre Drew Eubanks étant totalement dépassé. Néanmoins, grâce en particulier à l’adresse de Keldon Johnson, les Spurs n’ont jamais lâché, restant à cinq petits points à la fin du premier quart-temps (34-29) puis à la mi-temps (60-55). Malgré l’apport de Wayne Ellington et Malik Monk, Los Angeles n’arrivera d’ailleurs jamais à tuer le match, et le Staples Center a encore frémi quand San Antonio est revenu à deux petits points (105-103) dans les trois dernières minutes du match.

Heureusement, Talen Horton-Tucker a finalement réussi à relancer la machine californienne, en étant secondé par Carmelo Anthony et Russell Westbrook, afin d’éviter une nouvelle cruelle désillusion à domicile.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Anthony Davis écrase tout en début de match. La dernière fois qu’il avait affronté San Antonio, « Unibrow » avait écœuré Jakob Poeltl. L’Autrichien est actuellement en quarantaine et c’est donc son remplaçant, Drew Eubanks, qui a pris cher. Anthony Davis a ainsi démarré tambour battant, avec 19 points dans le premier quart-temps et 27 à la mi-temps. Ensuite, son influence a beaucoup baissé, alors que l’écart n’était pas fait.

– Le manque de verticalité des Spurs. Même si San Antonio a finalement résisté dans la bataille du rebond (46 prises pour Los Angeles contre 43), Los Angeles a profité du manque de verticalité des Spurs, Anthony Davis allant beaucoup trop haut pour les défenseurs texans, incapables de l’arrêter dans les airs.

– Los Angeles pas loin de s’effondrer à nouveau. Néanmoins, malgré un Anthony Davis de gala en première mi-temps et une énorme adresse extérieure (15/31 au final), Los Angeles n’a jamais réussi à faire le break dans cette rencontre. Les Lakers se sont même fait une nouvelle fois très peur en fin de match, l’impact en baisse d’AD et un jeu offensif qui n’arrivait pas à créer de décalages permettant aux Spurs de recoller à une possession dans le « money time ». Heureusement, THT a été l’étincelle qui a dynamité les ultimes soubresauts.

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Davis. Même s’il a eu plus de mal après la pause, la première mi-temps d’Anthony Davis est un modèle de domination, tant offensive que défensive. Trop aérien, trop adroit et trop technique pour San Antonio, il a multiplié les dunks sur les pauvres Spurs et a montré tout ce qu’il pouvait apporter à Los Angeles.

✅ Talen Horton-Tucker. C’est la grosse rentrée du soir, et elle a fait du bien. Par sa défense, son opportunisme et surtout sa capacité à faire des différences par lui-même, THT a comblé un vide clair chez les Lakers, en l’absence de LeBron James. C’est lui qui va chercher le panier précieux pour relancer totalement Los Angeles, au moment où San Antonio semblait sur le point de faire basculer la rencontre dans le « money time ».

✅ Thaddeus Young. C’est le prototype même du vétéran que toute équipe rêve d’avoir. Il n’était pas vraiment dans les plans de Gregg Popovich en début de saison mais, petit à petit, Thaddeus Young s’impose comme une option très intéressante dans la raquette de San Antonio. Intelligent en défense, opportuniste et toujours bien placé en attaque, il a permis de mieux contrôler Anthony Davis, et n’était pas loin d’être l’homme du hold-up.

⛔ La lucidité des Lakers. Après une quinzaine de matchs, c’est un problème devenu malheureusement très récurrent à Los Angeles, surtout en l’absence de LeBron James. Et c’est très difficile de ne pas le relier aux choix de Russell Westbrook. Le meneur n’est évidemment pas le seul fautif, d’autant qu’il n’a pas forcé au shoot ce soir et qu’il a été adroit de loin, mais ses nombreuses pertes de balle, ses prises de risque constantes et ses hésitations (son dunk contré par l’arceau…) ne rassurent pas son équipe dans les moments de tension.

LA SUITE

LA Lakers (8-6) : les Lakers retrouvent les Bulls (et Alex Caruso) dès demain soir.

San Antonio (4-9) : les Spurs vont défier les Clippers mardi soir.