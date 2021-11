Leaders à l’Est, les Wizards assument leur nouveau statut

Malgré la très bonne passe des Nets, Washington s’est emparé de la première place de la conférence Est, et cette nuit, les troupes de Wes Unseld Jr ont renforcé cette place de numéro 1 en remportant une quatrième victoire de suite sur le parquet d’Orlando. Depuis qu’ils ont pris place dans le wagon de tête, les troupes de Wes Unseld Jr s’attèlent à garder la tête froide, ce qu’ils ont fait face aux Floridiens alors que Bradley Beal manquait à l’appel pour des raisons personnelles (funérailles de sa grand-mère).

Avec du sérieux, de la défense, et un Spencer Dinwiddie (23 points, 11 rebonds, 6 passes décisives) qui a pris ses responsabilités sur la fin, Washington a tenu bon pour l’emporter 104 à 92.

« On savait que l’équipe qu’on allait affronter se donnerait à fond. Quand tu crois que tu affrontes seulement le dernier de la conférence, c’est là que tu te fais piéger et que tu te retrouves en position de perdre un match », a-t-il déclaré, glissant qu’Orlando était l’équipe qui scorait le plus de points de la ligue en quatrième quart-temps. « Notre approche générale a été bonne. On a quand même pris un éclat sur la fin. On combat la nature humaine, qui est de se croire arrivé, de retirer le pied de l’accélérateur. Mais dans l’ensemble, je suis satisfait ».

Le plus dur à venir ?

Au fil des matchs et des victoires, les Wizards vont également devoir apprendre à composer avec leur nouveau statut, celui d’équipe face à qui toute la ligue va vouloir se mesurer et faire tomber. Le rôle de Wes Unseld Jr va désormais être de maintenir les siens au sommet le plus longtemps possible.

« Je préfère être là où nous sommes plutôt que l’inverse », a-t-il ajouté. « Il faut juste combattre la tentation de se reposer sur ses lauriers. Cela n’a pas été facile, et je donne du crédit à nos gars parce que nous avons trouvé des moyens de gagner. Mais nous ne pouvons pas nous asseoir là et dire, « Tout va bien ».

La prestation de ses joueurs cette nuit est plutôt encourageante sur ce point, alors que Davis Bertans, Rui Hachimura et Thomas Bryant étaient également absents. La même vigilance sera toutefois nécessaire lors du prochain match à la maison, face aux Pelicans demain soir.