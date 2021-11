Premier match référence pour Killian Hayes

Depuis le début de saison, Killian Hayes souffrait d’une maladresse chronique. Une maladresse très profonde et marquée puisque, jamais, après dix matches, il n’avait réussi à shooter à plus de 43 % de réussite… Cinq fois, il était même resté sous la barre des 25 %… C’est dire si le Français était en difficulté.

Voilà pourquoi son match contre les Raptors est déjà remarquable pour lui, avec un 4/7 au shoot et un 3/4 à 3-pts. Mieux encore : avec 13 points et 10 passes, il a réussi son premier double-double en carrière ! Il ajoute même 7 rebonds, pour rendre une copie très complète dans cette victoire des Pistons, 24 heures après une grosse défaite contre les Cavaliers.

« Cela montre notre caractère, on a rebondi », affirme le meneur de jeu au site officiel de la franchise. « Mais on doit éviter ça, de faire un bon match avant ensuite de se manquer la rencontre d’après. La prochaine partie, on doit refaire ce qu’on a fait là. On doit rester régulier. »

Ce dernier conseil vaut aussi pour le Français, qui va devoir continuer d’afficher cette réussite et cette polyvalence dans la durée. Surtout que sa performance aurait pu être moins aboutie après sa blessure au pouce gauche. On le sait, depuis quelques jours, il est gêné par cela et cette alerte explique son départ du banc durant la partie contre Toronto.

« Je savais à quoi m’attendre quand j’ai ressenti ça, car je suis déjà passé par là », raconte-t-il. « Je me suis battu malgré ça. Oui, j’avais mal, mais il fallait gagner ce match. »

Finalement, il sera bien de retour, notamment pour inscrire deux paniers primés de suite en début de dernier quart-temps, des shoots importants au meilleur des moments pour Detroit. De quoi enfin lancer sa saison après un premier mois compliqué ?