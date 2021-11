Le président des Blazers démissionne

Sur le terrain, comme en coulisses, le début de saison des Blazers est très compliqué, et la franchise vient d’annoncer qu’elle changeait de président. Alors que les dirigeants ont lancé une enquête contre le GM Neil Olshey, après des accusations de harcèlement et d’intimidation de la parft d’employés, c’est Chris McGowan qui démissionne. Dans son communiqué, la franchise n’évoque aucun lien avec l’enquête en cours, mais McGowan était arrivé en même temps que Olshey, en 2012, et il est difficile de ne pas lier les deux informations. En sachant tout de même que McGowan était dans sa dernière année de contrat.

Quoi qu’il en soit, McGowan est remplacé par Dewayne Hankins, jusque là vice-président exécutif et directeur commercial. Au club depuis 2013, ce dernier vient de négocier l’arrivée de StormX comme nouveau sponsor maillot, et il s’est occupé d’élargir la « fanbase » des Blazers avec du recrutement dans les Etats de Washington et même l’Alaska.