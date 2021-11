Le MVP de la nuit | Fred VanVleet et ses « big balls »

C’est sur les terres de Kyle Lowry, et d’ailleurs sous les yeux de la mère de son ancien coéquipier, que Fred VanVleet a peut-être signé son meilleur match de ce début de saison avec 32 points, 6 rebonds et 7 passes, à 11/22 aux tirs dont 6/11 à 3-points. Une performance ponctuée d’une célébration à la Sam Cassell avec ses « big balls » après avoir inscrit le 3-points décisif à 24 secondes de la fin. Le plus drôle étant que Cassell est assistant… aux Sixers !

Mais le successeur de Kyle Lowry à la mène s’est aussi fait remarquer en début de match en étant impliqué sur les 11 premiers points de son équipe. Un vrai match de patron, avec finalement très peu de déchets : une seule balle perdue en 40 minutes.

« Je pense que c’est vraiment important, quand on débute, de jauger le match, et de voir comment çà se présente » explique Nick Nurse à propos de son meneur de jeu. « Je sais qu’il en a conscience, et il a été très agressif pour se créer des espaces à 3-points, dans les pénétrations ou à 4-5 mètres. Il était prêt, et il avait sans doute décidé qu’il nous mettrait sur les bons rails en étant agressif. »

On a surtout vu Fred VanVleet en première mi-temps avec notamment 15 points dans le premier quart-temps, à la fois organisateur du jeu, mais aussi agresseur de la défense.

En revanche, la défense laissait à désirer, et il a souvent été pris de vitesse par Tyrese Maxey, mais son leadership est essentiel. Et lorsque l’équipe a besoin de lui, comme dans le 4e quart-temps, il frappe !

« Quand Freddy marque des paniers ou crée des actions comme ça, je pense que ça donne automatiquement un coup de boost mentalement et dans la confiance » poursuit Nick Nurse. « Il était partout. On sait qu’il va éliminer des adversaires, mettre des tirs, et j’ai trouvé qu’il avait été une grosse étincelle ce soir. »

Cette nuit, on a aussi vu sa complicité avec OG Anunoby. Les deux se trouvent les yeux fermés, et surtout ils savent se sacrifier l’un pour l’autre. Aucun ne tire la couverture à lui, et alors que VanVleet semblait épuisé en fin de première mi-temps, c’est Anunoby qui a pris le relais. Toronto fait partie des bonnes surprises de ce début de saison, et quand l’effectif sera au complet, ils pourraient bien jouer les trouble-fête dans une conférence très ouverte.