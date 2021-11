Le Thunder fait une passe de trois inattendue

Encore destiné à squatter les tréfonds du classement, le Thunder était parti sur de telles bases, avec un maigre succès sur ses sept premières tentatives. Mais, depuis, Oklahoma City a enchaîné trois victoires de suite, la dernière en date hier soir face à des Pelicans encore plus dans le dur qu’eux (1 victoire pour 11 défaites)…

Malgré un 21-6 de La Nouvelle Orléans en toute fin de match, la jeune troupe de Mark Daigneault, qui a perdu 19 ballons en tout, s’en est sortie au final. Plus que la manière, c’est le résultat qui compte pour le Thunder qui chérit chacun de ces succès.

« C’était évidemment un peu moche [à la fin], mais on s’en est sorti », a apprécié l’entraîneur dans The Oklahoman. « On a obtenu des stops et on a été chercher les rebonds importants en fin de match. On doit retenir les leçons de ces 48 minutes, quand on est devant au score comme ça. »

Encore sujet aux sautes de concentration, le Thunder n’est effectivement pas habitué à mener les débats sur ce début de saison. Leurs victoires précédentes, comme celles face aux Lakers, ont toujours été dans l’adversité, et au terme de retournements de situation assez improbables. Mais tout ça s’apprend.

« On est une jeune équipe », ajoute Josh Giddey. « On est ensemble depuis une dizaine de matchs seulement, mais on a déjà connu des situations tendues. Il faut encore qu’on apprenne à gérer ces situations de fin de match. »

Le déclic offensif pour Lu Dort ?

Outre le duel familial entre les cousins Alexander (Shai et Nickeil), ce match a également permis à Lu Dort de réussir sa meilleure performance offensive de la saison, avec 27 points, dont 18 en première mi-temps. Le spécialiste défensif n’avait pas encore bouclé le moindre match au-dessus des 50% de réussite aux tirs, c’est désormais chose faite avec la victoire d’hier soir et un convaincant 8/13 aux tirs (mais 2/7 à 3-points).

« Je suis content pour lui », a réagi Mark Daigneault, « mais je ne suis pas surpris. Pour un jeune joueur, il a déjà beaucoup de matchs derrière lui. On l’a vu avoir des hauts et des bas, mais c’est un gars persévérant. Il continue à se battre, donc on savait qu’il allait retrouver son jeu d’attaque à un moment ou un autre. »

En légère baisse statistique après sa saison de l’explosion l’an passé, dont une adresse à 3-points en berne à 22% seulement, Lu Dort a réussi à se lancer offensivement hier soir.

« Il le mérite », ajoute Josh Giddey. « Le travail qu’il abat en défense, ça ne passe pas inaperçu. En tout cas, on l’apprécie nous, au sein du groupe. »