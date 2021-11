NCAA : le meneur Cason Wallace choisit Kentucky

Actuellement dans sa dernière année de lycée, Cason Wallace a annoncé lundi qu’il allait rejoindre Kentucky.

Classé dans le Top 10 des meilleurs seniors du pays, il était suivi par de nombreuses universités prestigieuses, dont Tennessee, Texas et Texas-San Antonio, où son frère, Keaton, a joué pendant quatre ans. Mais Kentucky était un rêve de gosse pour Wallace (qui en est encore un à 17 ans) qui n’a pas pu résister aux avances de John Calipari.

« Je regardais Kentucky en grandissant, et ils ont toujours été l’école de mes rêves », a déclaré Cason Wallace sur ESPN. « L’ambiance qui règne dans toute l’université, du staff aux joueurs en passant par les fans, respire l’énergie. Je veux jouer en NBA un jour. Le CV de Coach Cal parle de lui-même et beaucoup de ses joueurs sont maintenant en NBA. J’ai parlé à Shai Gilgeous-Alexander et il a apprécié son expérience. Il m’a dit que ça allait être dur mais que ça valait le coup. Coach Cal me voit comme un arrière qui peut jouer partout sur le terrain. »

Gamin du Texas où il évoluait au lycée de Richardson, Cason Wallace est le deuxième meilleur meneur de sa classe d’âge, selon la hiérarchie établie par ESPN. Lors du dernier tour Nike EYBL, le futur Wildcat a tourné à 15 points, 7 rebonds et 4 passes décisives de moyenne. Mais ce qui impressionne, c’est vraiment sa capacité à briller des deux côtés du terrain, et sur les différents postes extérieurs, du haut de son 1m91.

Il rejoint une classe de recrutement 2022 de fort belle facture à Kentucky, puisque les Wildcats ont déjà attiré pas moins de 4 joueurs classés 5 étoiles, dont Shaedon Sharpe, mais aussi Chris Livingston et Skyy Clark.