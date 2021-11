G-League : Jaylen Hoard et Olivier Sarr démarrent bien avec le Blue

Ça y est, la saison de G-League a commencé. Le lancement officiel se déroulait ce mercredi, avec un duel entre l’Ignite et les Warriors de Santa Cruz – avec 8 points en 8 minutes du champion NBA français, Axel Toupane -, mais c’est surtout hier soir que ça s’est lancé pour de bon avec pas moins de 9 matchs à l’affiche.

On relèvera notamment la très (très) large victoire d’Oklahoma City face à Salt Lake City (118-63), avec de belles prestations pour les deux Français, Olivier Sarr (14 points, 7 rebonds) et Jaylen Hoard (12 points, 3 passes). Ce match a été complètement fou avec un insensé 32-6 en troisième quart en faveur d’OKC. Pour les Stars, on notera les 16 points, 6 rebonds du champion NCAA, MaCio Teague, les 6 points, 8 rebonds pour le massif pivot Udoka Azubuike, et les 10 points, 4 balles perdues pour Zaire Wade.

En début de soirée, les Go-Go de Joël Ayayi ont connu un destin similaire en renversant complètement la vapeur face aux Knicks de Westchester qui étaient partis tambour battant sur un cinglant 19-0. Le jeune meneur français a pu faire montre de sa polyvalence avec 11 points, 8 passes et 4 rebonds.

Par ailleurs, on notera le succès de la nouvelle équipe du Birmimgham Squadron derrière deux perfs à 30 points ou plus, de Joe Young (30) et Jared Harper (35). En face, JT Thor (voir plus bas) et Arnoldas Kulboka (20 points, 8 rebonds) n’ont pas démérité, tout comme LiAngelo Ball qui est sorti du banc pour apporter 22 points en 24 minutes pour le Swarm de Greensboro.

Déjà sur le pont pour l’ouverture de la saison, Axel Toupane (21 points, 7 rebonds) était à nouveau à pied d’oeuvre hier soir, dans la défaite de son équipe face aux Kings de Stockton, malgré 33 points de Jeff Dowtin.

La performance de la soirée

Non-drafté à sa sortie d’Oregon après une seule petite saison universitaire, Louis King passe depuis l’essentiel de son temps à faire des aller-retours entre la NBA et son antichambre. Signé en « two-way contract » avec Detroit, signé puis coupé par les Knicks qui l’ont reversé à Westchester, King est désormais avec les Kings, de nouveau en « two-way ».

Hier soir, il a frappé un grand coup pour ses débuts avec son équipe de Stockton, large vainqueur des Warriors. L’ailier shooteur de 22 ans a délivré une partition quasi parfaite avec 33 points à 11/13 aux tirs dont un scintillant 5/7 à 3-points. Scoreur élégant, King est un bon candidat pour affoler les compteurs toute la saison, pour son troisième tour de piste en G-League.

Rookie des Hornets, JT Thor n’a pas encore vraiment sa place dans l’effectif NBA. Du coup, il s’est vengé à l’étage inférieur. Pour ses débuts sur ce circuit, Thor a fait fort avec un gros double double à 34 points, 12 rebonds. S’il n’a pas pu empêcher la défaite de son Swarm, l’intérieur rookie de 19 ans a tout de même pu montrer qu’il n’avait pas atterri à la 37e place de la dernière Draft par hasard.

Les stats complètes de nos Frenchies :

Axel Toupane (Santa Cruz Warriors) : 21 points (8/22 aux tirs dont 3/9 à 3-points), 7 rebonds, 2 interceptions, 1 passe, 2 balles perdues en 32 minutes

Olivier Sarr (OKC Blue) : 14 points (6/10 aux tirs dont 1/3 à 3-points), 7 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre en 16 minutes

Jaylen Hoard (OKC Blue) : 12 points (5/8 aux tirs dont 1/4 à 3-points), 3 passes, 2 rebonds, 1 balle perdue en 17 minutes

Joël Ayayi (Capital City Go-Go) : 11 points (4/7 aux tirs dont 1/2 à 3-points), 8 passes, 4 rebonds, 1 interception, 3 balles perdues en 27 minutes

Sekou Doumbouya (South Bay Lakers) : inactif

Killian Tillie (Memphis Hustle) : inactif

Yves Pons (Memphis Hustle) : inactif

Les meilleures actions de la soirée

Les résultats complets

Capital City Go-Go – Westchester Knicks (107-103)

College Park Skyhawks – Maine Celtics (103-116)

Greensboro Swarm – Birmingham Squadron (117-128)

Lakeland Magic – Texas Legends (98-114)

Capitanes Ciudad de Mexico – Memphis Hustle (95-90)

Oklahoma City Blue – Salt Lake City Stars (118-63)

Rio Grande Valley Vipers – Austin Spurs (127-117)

Santa Cruz Warriors – Stockton Kings (97-122)

South Bay Lakers – G-League Ignite (112-105)