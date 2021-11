Le retour prochain de Klay Thompson apporte déjà beaucoup d’enthousiasme à Golden State

Les Warriors se rapprochent chaque jour un peu plus du moment où Klay Thompson va retrouver les parquets. Chaque jour, l’enthousiasme est donc un peu plus affirmé que la veille, au fur et à mesure que le sniper de Golden State, opéré du tendon d’Achille le 25 novembre 2020, franchit les étapes dans son processus de rééducation.

Hier, c’est Steve Kerr qui a donné des nouvelles de Klay Thompson, dont le retour à des sessions d’entraînement complètes serait attendu pour la mi-novembre.

« Ses progrès sont davantage hebdomadaires que quotidiens. Mais nous pouvons le voir devenir plus fort, plus à l’aise, plus rapide dans ses coupes et ses déplacements latéraux. Tout ça est très enthousiasmant. Nous sommes tout simplement ravis de voir enfin la lumière au bout du tunnel », a-t-il déclaré.

Une énergie positive qui rejaillit déjà sur le groupe

Le coach des Warriors constate aussi l’énergie que son prochain retour suscite déjà au sein de son groupe, auteur d’un super début de saison, et qui voit la perspective de retrouver Klay Thompson comme un formidable booster.

« Le retour imminent de Klay est un facteur énorme pour notre équipe. Il y a un sentiment de projection et d’énergie qui est directement lié à son retour », a-t-il ajouté. « Nous savons déjà très bien qui nous sommes et ce qui nous attend, et je pense que tout le monde est enthousiaste à ce sujet ».

En plus d’apporter sa bonne humeur comme on a pu le voir à l’occasion des fêtes d’Halloween, Klay Thompson se montre également investi auprès du reste du groupe, comme a pu le constater le rookie Moses Moody.

« Il est au gymnase autant, sinon plus que n’importe qui d’autre. Il fait tout ce qu’il peut sur le terrain, à la salle de musculation. Il met toujours son uniforme et s’assoit ensuite sur le banc. Ça montre qu’il est mentalement présent. Ça va être effrayant quand il va pouvoir libérer deux ans de frustration. Je ne voudrais pas être de l’autre côté ! ».

En attendant de pouvoir fêter son retour sur les parquets, espéré autour de la fin d’année 2021, la franchise se prépare pour le jour J. Steve Kerr a glissé que celui-ci aurait forcément lieu à l’occasion d’un match au Chase Center, comme l’avait également laissé entendre le propriétaire Joe Lacob, qui avait carrément évoqué cet événement comme « l’un des plus grands jours de l’histoire des Warrriors ».