« Je vais jouer demain. C’est aussi simple que ça ». Touché aux ischio-jambiers la semaine dernière lors de la défaite face à Toronto, Malcolm Brogdon a rapidement mis un terme au suspense au sujet de son retour au jeu, à l’occasion de l’entraînement de la veille.

Le meneur des Pacers a indiqué qu’il n’avait souffert que d’une inflammation d’un tissu conjonctif autour de son ischio-jambier, à la différence d’une élongation qui aurait nécessité une absence plus longue.

Pas épargné par les blessures sur ce début de saison, Indiana va donc pouvoir aligner pour la première fois de la saison, ce soir face aux Knicks, sa paire arrière Brogdon-LeVert, ce dernier étant entretemps revenu d’une fracture de fatigue au niveau des vertèbres lombaires.

Un retour en douceur

Le premier reste le meilleur marqueur et le meilleur passeur de l’équipe sur ce début de saison. Le second aspire également à devenir l’une des armes les plus redoutables du dispositif de Rick Carlisle.

« Il n’y aura pas beaucoup de backcourts aussi bons que nous », s’est réjoui Malcolm Brogdon à l’idée de retrouver Caris LeVert, avec lequel il n’avait plus évolué depuis le 29 avril dernier, face à Brooklyn.

C’est maintenant à Rick Carlisle de jouer, et d’essayer d’en tirer le meilleur tout en aidant les deux joueurs à remonter en puissance. Le coach devrait opérer pour un retour en douceur alors que Caris LeVert est toujours sous restriction de minutes et surveillé de près par le staff médical.

« On espère pouvoir continuer à augmenter les minutes de Caris au fur et à mesure qu’il tolère le fait de jouer de vrais matchs NBA sur le plan de la condition physique », a-t-il ainsi ajouté.

Comme la glissé Caris LeVert, son retour et maintenant celui de son coéquipier amorce un début de retour « à la normale ». Reste maintenant le cas TJ Warren, touché au pied, pour qui Rick Carlisle s’est contenté de dire qu’il attendait « rapidement » une réévaluation de son cas de la part du staff médical.