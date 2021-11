« Avant toute chose, je suis embarrassé. » Dwane Casey n’y va pas par quatre chemins pour livrer son sentiment à l’issue de la lourde défaite de sa formation, face aux Bucks (89-117). Après avoir pris 26 points deux jours plus tôt face aux Nets, ses Pistons ont une nouvelle fois mordu la poussière face à un autre cador de la conférence Est.

« Nous devrions être gênés pour l’image des Detroit Pistons et par rapport à l’effort fourni. On ne peut pas contrôler le fait que les tirs rentrent ou non, mais on peut contrôler l’effort. Je pense simplement qu’on a manqué d’efforts ce soir », poursuit le technicien du Michigan.

Un manque d’efforts et surtout un manque d’adresse donc. Dans l’ensemble, Detroit n’a converti que 32% de ses tirs. Surtout, derrière la ligne à 3-points, d’où les Pistons ont pris plus de la moitié de leurs tirs, ils ont terminé avec un terrible ratio de 8/47 (17%), là où leurs adversaires ont affiché un solide 17/37 (46%).

« On a laissé nos tirs manqués faire baisser notre énergie et nos efforts, et c’est ce que font les bonnes équipes lorsque vous n’y mettez pas du vôtre, elles capitalisent sur vos erreurs », constate Dwane Casey, persuadé que ses joueurs, par « effet boule de neige », ont fini par refuser des tirs.

Selon lui, 47 tentatives est pourtant le volume recherché par son équipe. « Mais on ne peut pas gagner en n’en rentrant que huit. On a obtenu des bons tirs, ceux que je veux qu’on prenne, mais on n’a pas beaucoup de confiance en ce moment », déplore le coach, dont la formation est la pire attaque de la ligue (95 points par match).

Cade Cunningham dans le dur

Le joueur qui incarne le mieux ces difficultés n’est autre que Cade Cunningham. Après une entrée en matière déjà délicate face au Magic (2 points à 1/8 aux tirs), le premier choix de la dernière Draft a connu un véritable cauchemar : seulement 6 points à 2/14 aux tirs dont… 0/9 de loin.

Le rookie vient ainsi d’alimenter une série de 14 manqués de suite derrière l’arc, soit la plus longue série pour démarrer une carrière depuis Grant Williams et son 0/25 de loin pour ses 20 premiers matches à Boston.

« C’était le second match NBA typique d’un jeune homme qui a été absent un mois avec une entorse à la cheville », explique son coach. « À l’heure actuelle, on essaie simplement de l’aider à ce qu’il ne soit plus rouillé et à lui donner un peu de confiance dans son tir. »

Ce sera une nécessité pour tenter de rectifier la trajectoire suivie par les Pistons jusqu’ici (une victoire en sept matches). « On sait que cela fait partie des difficultés liées au développement d’une jeune équipe », relativise Jerami Grant. « Cela ne rend pas plus facile de traverser ce que nous traversons. Mais on doit se concentrer sur demain, parce qu’on a un « back-to-back » contre de bonnes équipes. » En l’occurrence les 76ers puis les Nets…