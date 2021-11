Le cinq majeur de la semaine | Le Heat montre les muscles

Alors que le cinq majeur de la première semaine de la saison régulière avait été assez évident, celui de la deuxième semaine a par contre été très compliqué à dessiner.

À l’arrière, RJ Barrett s’est pourtant assez facilement imposé grâce à son impact en défense pour les Knicks et son adresse mais ce fut délicat de trouver le joueur qui l’accompagnait avec un Bradley Beal, un Luka Doncic ou un Donovan Mitchell maladroits, un James Harden et un Russell Westbrook qui montent doucement en puissance ou encore un Fred VanVleet qui devait s’adapter à une NBA plus physique.

Malgré son étonnante discrétion dans les 4e quart-temps, difficile toutefois de faire l’impasse sur l’impact global de Stephen Curry, le meneur de Golden State ayant tout de même le meilleur +/- (+14.7) moyen sur la semaine.

On joue donc assez petit avec DeMar DeRozan et Jimmy Butler sur les ailes. Malgré les candidatures de Kevin Durant, Miles Bridges, Anthony Davis ou encore Tobias Harris, ces deux choix-là ont été plus simples, en particulier celui du leader de Miami, avec son bilan parfait de quatre victoires en quatre sorties.

Sous le cercle, Nikola Jokic n’était de son côté pas loin de récupérer la place, malgré sa blessure face à Utah, alors que Montrezl Harrell faisait aussi partie des options, tout comme Joel Embiid ou Rudy Gobert. Mais même s’il n’était pas présent à Memphis, Bam Adebayo a réussi une superbe semaine, à l’image de son équipe.

Comme lors des quatre dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.