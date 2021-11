L’attaque des Cavaliers plombée par les ballons perdus

Les Cavs réalisent un début d’exercice séduisant. Les victoires contre Atlanta, Denver et face aux Clippers ont été soulignées, comme l’impact du vétéran Ricky Rubio ou les belles performances du rookie d’Evan Mobley.

Néanmoins, il y a un bémol à pointer, encore plus après deux défaites de suite : les ballons perdus. Avec 15.9 balles gâchées par rencontre, les hommes de J.B. Bickerstaff se tirent une balle dans le pied.

« On ne peut pas survivre aux ballons perdus », prévient le coach pour le Plain Dealer. « Notre attaque ne peut pas fonctionner si on perd des balles. On en parle constamment. Ainsi, on ne shoote pas et on offre des transitions aux adversaires. On doit trouver un moyen de faire mieux. »

Phoenix avait notamment inscrit 18 points suite aux 19 munitions perdues lors de la défaite samedi. C’est dommage car, avec 24.9 passes décisives par match (6e moyenne de la ligue), l’attaque des Cavaliers est collective et le ballon circule bien. Les ballons perdus et la maladresse à 3-pts (30% de réussite seulement) gâchent ces belles volontés.

« Je ne sais pas », répond Kevin Love, quand il s’agit d’avancer une explication. « C’est étrange. On ne va pas trop vite pourtant, on ne force pas les passes non plus. On a des joueurs qui veulent jouer les uns pour les autres. Ça reste notre talon d’Achille. Car quand notre défense est en place, on est plutôt bon. Sauf qu’avec de tels chiffres en matière de ballons perdus, ça nous plombe et c’est dur de revenir ensuite. »

Les principaux fautifs, ce sont évidemment les meneurs et les extérieurs. Darius Garland en tête, avec 4.6 balles perdus par match, suivent Collin Sexton et Ricky Rubio ensuite, avec 3.1 « turnovers » de moyenne. C’est par eux que la correction doit arriver en priorité, d’après leur coach.

« Les gars qui portent la balle doivent assumer cette responsabilité », annonce clairement JB Bickerstaff.