Expulsé face aux Pistons, Kevin Durant a pu se reposer sur James Harden

Kevin Durant est tendu ces derniers jours. Après son amende de 25 000 dollars, alors qu’il aurait dû être expulsé face à Indiana pour avoir jeté un ballon dans les tribunes, l’ailier des Nets s’est encore laissé aller, face aux Pistons.

En fin de troisième quart-temps, le MVP 2014 a foncé sur Kelly Olynyk, qui faisait un écran. Il en a rajouté en mettant son coude au niveau du cou de l’intérieur de Detroit, puis l’a poussé au sol.

« J’ai essayé de passer à travers l’écran », souligne la star de Brooklyn à SNY. « C’était simplement le résultat de ma tentative de faire sauter l’écran. En regardant les images, j’ai été un peu trop loin. »

Les arbitres ont estimé que c’était une faute flagrante de niveau II, synonyme d’expulsion. Et même si les Nets étaient en bonne posture à cet instant de la rencontre (85-68), dans la foulée de ce retour au vestiaire de « KD », James Harden et ses coéquipiers ont passé un 11-0.

Un 11-0 initié par James Harden dans la foulée

« Je veux m’attribuer le mérite de ça », plaisante même Kevin Durant. « J’ai enflammé l’équipe et mon leadership fut la raison de ce 11-0. J’ai enflammé le public, et l’équipe, en étant sorti. »

Plus sérieux, Steve Nash a préféré mettre l’accent sur la performance de James Harden, auteur d’un triple-double face à Detroit.

« Quand on a perdu Durant, c’était important de continuer de montrer notre volonté d’attaquer et de faire les bons choix », explique le coach au New York Post. « James a été excellent, il a été notre leader à ce moment-là, en étant agressif. Ce fut le moment pivot de la rencontre, qui a nous permis de gagner. »

Après la blague, Kevin Durant pouvait lui aussi rendre hommage à la maîtrise de son coéquipier.

« James contrôle jeu, il le comprend et il met les gars dans des bonnes positions. Ce n’est donc pas une surprise qu’il ait réussi à mettre en place un « run » aussi vite (après son expulsion) », concluait l’ailier.