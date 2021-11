Triple-double en carrière : James Harden égale Larry Bird

Douze victoires pour une défaite. C’est le bilan des Nets lorsque James Harden réalise un triple-double, et la franchise reste même sur onze succès de rang lorsque son arrière All-Star voit triple. Cette nuit, cette belle série s’est prolongée avec un triple-double acquis dès le troisième quart-temps. Face aux Pistons, James Harden termine avec 18 points, 10 rebonds et 12 passes, dont cinq en trois minutes pour signer un 11-0 à la fin du 3e quart-temps.

« Je joue tout simplement. La confiance, mon rythme et tout le reste sont de retour simultanément » explique-t-il à propos de son premier triple-double de la saison. « Je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Je savais que j’allais avoir un début de saison poussif parce que je ne jouais pas beaucoup. Mais je savais que le travail allait m’aider et que j’allais finalement revenir à mon niveau. Match après match, je me sens mieux. Je suis plus confiant, j’ai plus de peps. Dans l’ensemble, je me sens beaucoup mieux. »

« Je ne réfléchis pas trop au jeu. Je suis juste moi-même »

Cette nuit, James Harden enregistre son 59e triple-double en carrière, et il égale ainsi Larry Bird pour atteindre la 7e place du classement.

Ce sera compliqué d’aller chercher Wilt Chamberlain, 6e avec 78 triple-double en carrière, et ce sera tout aussi compliqué de garder cette 7e place puisque Nikola Jokic est juste derrière avec 57 matches en triple-double.

Mais le plus important, c’est que James Harden retrouve son niveau de jeu, et c’est tout simplement parce que Steve Nash lui a demandé de moins réfléchir et de jouer de manière plus naturelle.

« En fin de saison dernière, et au début de cette saison, je m’appuyais beaucoup sur mon intelligence de jeu » se justifie James Harden. « Désormais, il suffit d’être agressif et déterminé pour que l’intelligence de jeu soit là automatiquement. Qu’il s’agisse d’aller au cercle, de sortir du pick-and-roll en étant agressif, de jouer l’isolation et d’être agressif, je prends ce que la défense me donne. Je ne réfléchis pas trop au jeu. Je suis juste moi-même. »