Les Nets se promènent face à de médiocres Pistons

Sans Cade Cunningham, ménagé, Killian Hayes démarre à la baguette, mais galère à mettre en place le jeu, avec des coéquipiers qui ne respectent pas forcément les consignes. En face, Kevin Durant ne se fait pas attendre pour gonfler son compteur points, en scorant 8 points en deux temps, trois mouvements. Les Pistons profitent du rythme lent de la rencontre pour ne pas lâcher prise, et gardent les locaux dans le viseur. Les Nets jouent tranquillement, Kevin Durant noircit la feuille, bien aidé par un LaMarcus Aldridge qui monte en puissance depuis deux matches. À la pause, les hommes en gris ont déjà une belle avance (64-49).

Avec un très bon James Harden à la baguette, les Nets déroulent leur jeu sans problème, et Dwayne Casey est à la peine. Son équipe n’arrive pas à mettre ses systèmes en place, et Hayes, puis Joseph n’ont aucune prise sur le jeu de leur équipe. Mais la deuxième période est marquée par l’expulsion de Durant, coupable d’un geste d’humeur sur Kelly Olynyk. L’ailier All-Star prend une faute flagrante II et il est exclu du parquet. Malgré cela, les visiteurs n’en profitent pas et continuent à s’enfoncer, sans montrer aucun sursaut d’orgueil. Coach Casey peut se prendre la tête sur son banc, ses joueurs n’ont pas montré grand chose ce soir à Brooklyn et repartent avec un bel excédent de poids dans les bagages (117-91).

CE QU’IL FAUT RETENIR

La pression défensive. Steve Nash avait décidé de demander à ses deux bulldogs Jevon Carter et Bruce Brown de défendre tout-terrain à tour de rôle sur Cory Joseph lors de la première partie du second quart, et le résultat aura été très intéressant. En 5 minutes, les Pistons auront perdu 4 ballons et fait un piètre 2/11 aux tirs. Une idée de plus dans la musette de coach Nash à garder à l’esprit…

2. Comme le nombre de rebonds offensifs pris par les Nets durant toute la rencontre. Les joueurs de Nash auront logiquement été les vainqueurs de la bataille du rebonds (41 prises à 29), mais Aldridge et Day’Ron Sharpe auront été les seuls à gober un rebond en phase offensive. Leur plus faible total de la saison dans ce secteur de jeu.

La nervosité de Durant. Après avoir jeté le ballon dans les tribunes lors du match précédent après une grosse faute de TJ McConnell, Durant a « remis ça ». Alors que son équipe avait le contrôle des opérations en fin de troisième quart-temps, Kevin Durant, après un coup de coude et un coup de bras au visage de Kelly Olynyk s’est vu exclu de la rencontre, un peu à la surprise générale.

TOPS/FLOPS

✅ James Harden. The Beard tire moins de lancers-francs que par le passé mais son impact sur son équipe ne change pas. Impliqué en défense, il a parfaitement mené la barque de sa formation en se montrant présent comme à son habitude dans tous les secteurs statistiques. D’ailleurs, il a atteint la barre du triple-double alors qu’il restait encore 1 minutes à jouer dans le troisième quart-temps. C’est son 59e triple-double en carrière (18 points, 12 passes, 10 rebonds).

✅ LaMarcus Aldridge. Le « revenant » a du gaz, et se montre très en jambes malgré sa sortie de retraite récente. L’ancien des Spurs est précieux en sortie de banc, et n’a pas eu besoin de longtemps pour reprendre confiance en son petit tir « signature » à mi-distance. Très à l’aise avec la seconde unité (16 points, 3 rebonds), c’est un intérieur très fiable malgré le poids des années, dans un secteur considéré comme le point « faible » de l’équipe.

⛔ Killian Hayes. Titularisé à la mène, le Français a eu du mal à mettre le jeu de son équipe en place, et tombe encore un peu trop facilement dans des feintes adverses ce qui lui vaut d’accumuler des fautes un peu inutiles. Malgré les interceptions (5), Hayes est l’auteur de plusieurs pertes de balle par manque de concentration. Auteur d’un triste, voire habituel 1 sur 5 aux tirs, Hayes n’a pas fait la différence ce soir en l’absence de Cade Cunningham, laissé au repos pour cause de back to back.

LA SUITE

Brooklyn (4-3) : prochaine sortie mercredi soir, à domicile face aux Hawks.

Pistons (1-5) : réception des champions NBA mardi soir.