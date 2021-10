Des Sixers victorieux mais frustrés

Meilleure équipe de l’Est la saison dernière, les Sixers démarrent timidement ce nouvel exercice. Après cinq matchs, ils affichent effectivement un bilan de trois victoires et deux défaites, faisant le travail contre des adversaires modestes (Pelicans, Thunder, Pistons) mais subissant la loi d’adversaires plus chevronnés (Nets, Knicks).

Loin d’être impressionnants jusqu’à présent, tant à domicile qu’à l’extérieur, les joueurs de Philadelphie ne sont pour le moment pas contents d’eux et ce n’est pas leur prestation de la nuit dernière, contre Detroit, qui risque de les rassurer. Car, même s’ils se sont imposés, les hommes de Doc Rivers ont failli se faire surprendre dans le « money-time », alors qu’ils avaient la main sur la rencontre.

Tenir les un-contre-un

En tête de 22 points (100-78) à 6 minutes 30 de la fin, les Sixers se dirigeaient ainsi tranquillement vers la victoire, sans leurs titulaires sur le parquet. Sauf que les coéquipiers de Joel Embiid, qui ne pensait pas devoir revenir en jeu, se sont étonnamment écroulés, encaissant un « run » de 16-1 en un peu plus de trois minutes.

Et les Pistons sont carrément revenus à -5 (107-102) à une minute de la fin, avant que le pivot camerounais ne les achève définitivement à 3-points, quelques instants plus tard.

« Nous devons être bien meilleurs », pestait après coup l’intérieur All-Star. « Je ne veux pas manquer de respect à Detroit, mais ils n’ont pas encore gagné un match, donc nous ne pouvons pas être heureux de notre performance, il n’y a pas de quoi l’être. Nous venons de jouer les Knicks et c’était un tout autre niveau d’énergie, ils étaient plus durs et plus physiques que nous, ils ont fait ce qu’ils voulaient et nous ne pouvions pas défendre. »

Comme face à New York mardi soir, donc, les joueurs de Philadelphie se sont faits rentrer dedans par ceux de Detroit (notamment Saddiq Bey, Killian Hayes et Kelly Olynyk), sans donner l’impression de pouvoir réagir. Une attitude qui agace particulièrement Joel Embiid, pas satisfait du visage proposé par son équipe sur le plan défensif.

« Nous devons être bien meilleurs défensivement, et ça commence en un-contre-un », ajoutait-il à ce sujet. « Jusqu’à présent, nous n’avons pas été capables de le faire, ça force des changements et nos adversaires peuvent inscrire des 3-points. Comme vous l’avez vu [hier] soir, [les Pistons] ont réussi leur « run » parce que nous ne pouvions pas défendre sur notre vis-à-vis et ils ont pu pénétrer dans la raquette, ce qui a provoqué des aides et des rotations en défense. »

S’appliquer en défense et prendre soin du ballon

De son côté, Doc Rivers ne pouvait qu’aller dans le sens de Joel Embiid en interview d’après-match, regrettant en prime les nombreuses opportunités gâchées par les siens cette nuit.

« C’était l’un de ces matchs où vous en venez à prier pour que ça se termine », confiait ainsi le coach de Philly. « Il y a eu un moment où le ballon a arrêté de bouger et vous pouviez même me voir en train de demander à ce que ça change. Sauf que, quand la balle a une nouvelle fois circulé, nous avons commis des pertes de balle, sur des actions qui paraissaient simples. Il faut donner du crédit aux [Pistons] là-dessus, 12 d’entre elles étaient peut-être provoquées, mais les 8 autres étaient de notre faute. Nous devons faire attention à ça. »

À l’arrivée, après en avoir perdu 14 face aux Knicks, les Sixers ont fait encore pire la nuit dernière, gâchant 20 ballons en cumulé, contre seulement 12 pour les Pistons.

« C’était très frustrant, car je trouvais que nous faisions les bonnes choses, mais nous nous tirions une balle dans le pied en perdant la balle en contre-attaque », ajoutait Doc Rivers. « Nous étions juste mous en attaque. Nous avons perdu 20 ballons et ça en dit long sur notre manière de jouer. C’est rare de gagner un match quand l’adversaire prend 13 tirs de plus que vous [10 en réalité, ndlr]. Nous avons été chanceux. […] Face à New York et [Detroit], je ne sais pas combien de situations de deux-contre-un et trois-contre-deux nous avons eu, mais nous ne prenions jamais de tir à la fin. Nous perdions juste la balle. Et nous devons corriger ce problème. »

Des propos qui font finalement écho à ceux de Tyrese Maxey, coupable à lui seul de 4 pertes de balle la nuit dernière (le plus gros total de l’équipe, à égalité avec Joel Embiid et Andre Drummond).

« On a perdu beaucoup, beaucoup trop de ballons », regrettait le titulaire. « Vous ne pouvez pas perdre le ballon dans le quatrième quart-temps. Je pense que c’est ce qui a entrainé leur remontée au score et nous devons corriger ça. »