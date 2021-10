Les Sixers ont explosé à l’impact

Comme on l’a expliqué dans notre résumé du match, il n’y a pas eu de round d’observation entre les Sixers et les Knicks. Un vrai combat de poids lourds à la recherche du KO d’entrée. Les Sixers pensaient avoir fait le plus dur en s’emparant du premier quart-temps, mais la suite sera bien plus compliquée. New York possède un effectif riche cette saison, avec de l’adresse extérieure, mais aussi des muscles et de la taille, et Philly va exploser physiquement.

« Je pense que c’est le premier quart-temps » estime Doc Rivers à propos du moment-clé du match. « Je l’ai dit lors de mon interview, allez écouter ce que j’ai dit à TNT alors qu’on était en tête à la fin du premier quart-temps. C’était un quart-temps en trompe-l’œil. J’ai trouvé que les Knicks étaient bien plus physiques, ils nous ont bousculés, et la différence entre les premier et deuxième quart-temps, c’est qu’on avait mis quelques tirs. »

Symbole de cette défaillance physique, la prestation de Joel Embiid, incapable de faire la différence face au trio Randle-Robinson-Gibson. Le pivot camerounais termine le match à 2/7 aux tirs.

« On n’a pas fait circuler la balle… La balle a stagné. J’ai trouvé qu’ils avaient été bien plus physiques que nous. Ils nous bousculés toute la soirée » répète Doc Rivers. « C’est à cause des Knicks, et c’était juste physiquement. Ils nous sont rentrés dedans, un par un. La balle s’est arrêtée et on a refusé de la faire circuler, et je pense que leur pression nous a sortis du match. On l’a vu dès le premier quart-temps. On sentait que ça allait arriver. »

Ce que regrette Doc Rivers, c’est le refus de combattre de ses joueurs. « Lors des six premières minutes, on a pris des tirs après seulement une passe. On a évité le combat physique. Pas d’écrans, pas de passes… Je ne nous ai jamais vus aussi mauvais et je n’ai pas aimé ça, alors on va devoir le corriger. »

Un revers qui met fin à une série de 15 victoires de suite face aux Knicks !