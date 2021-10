Il y a 60 « two-way contract » en NBA, soit deux par franchise, et le 60e et dernier est pour Mychal Mulder, et ce sera du côté d’Orlando. Après avoir joué 60 matches pour les Warriors la saison passé, dont six dans le cinq de départ, l’ancien arrière de Kentucky n’avait pas été conservé par Golden State après la présaison.

Pour rester en NBA, il a donc accepté ce « two-way contract » au Magic où il aura de réelles possibilités de jouer puisque Markelle Fultz, Michael Carter-Williams et même E’Twaun Moore sont à l’infirmerie.

Parmi les 60 joueurs en « two-way contract », on compte de nombreux français avec Killian Tillie et Yves Pons à Memphis, Sekou Doumbouya aux Lakers ou encore Petr Cornelie aux Nuggets et Joel Ayayi aux Wizards.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Cette année, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.